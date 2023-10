Maciej Kazek z siódmej edycji sezonu "Rolnik szuka żony" w połowie października opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala. Uczestnik matrymonialnego formatu TVP trafił do Światowego Centrum Słuchu i poinformował, że czeka go operacja ucha. Prawie trzygodzinny zabieg związany był z jego problemami ze słuchem. Wszystko wskazuje na to, że czas na bloku operacyjnym przeszedł pomyślnie, a rolnik powoli wraca do zdrowia. Kazek opublikował na Instagramie nowe zdjęcie.

"Rolnik szuka żony". Maciej Kazek jest już po operacji. "Dzięki za trzymanie kciuków"

"Operacja udana, implant wszczepiony. Przede mną długa rehabilitacja i nauka słuchania na nowo" - napisał uczestnik "Rolnik szuka żony". Kazek, choć opublikował zdjęcie z bandażem na głowie, na kadrze uśmiecha się od ucha do ucha. Maciejowi wszczepiono implant, który ma wpłynąć na poprawę jego słuchu. Od czasu zakończenia programu "Rolnik szuka żony" Maciej pozostał aktywny na Instagramie, gdzie dzieli się relacjami z codziennego życia. Jego konto obserwuje ponad 24 tysiące internautów, więc z pewnością spore grono martwiło się jego stanem zdrowia. Zdjęcie z sali pooperacyjnej opublikowane przez Macieja znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Maciej w programie związał się z Iloną. Ich związek rozpadł się w mgnieniu oka

Przypominamy, że Maciej Kazek w formacie "Rolnik szuka żony" zdecydował się stworzyć związek z Iloną. Ich relacja nie dotrwała jednak nawet do finałowego odcinka. - Jeżeli czuł, a z pewnością czuł, że do siebie nie pasujemy, to szkoda, że tak późno padły od niego te słowa (...) Trzymał mnie na dystans (...) Zabrakło uczucia - podkreśliła w ostatnim odcinku rozgoryczona uczestniczka. Po zakończeniu programu, Ilona szybko znalazła szczęście. W maju 2023 roku poinformowała na Instagramie, że się zaręczyła. "Emocje wśród rodziny i znajomych już opadły, a teraz mogę pochwalić się światu" - napisała w opisie zdjęcia i pokazała dłoń z zaręczynowym pierścionkiem, co od razu spotkało się z entuzjastyczną reakcją fanów.

Maciej z 'Rolnik szuka żony' już po operacji ucha fot. Instagram @maciej_kazek