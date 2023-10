Zygmunt Chajzer zyskał miano jednego z najpopularniejszych polskich prezenterów. Zdobył popularność prowadząc programy rozrywkowe, a także teleturnieje. Jest znany z takich show, jak "Chwila prawdy", "Idź na całość", "Ananasy z mojej klasy" czy "Gwiezdny cyrk". Jakiś czas temu Chajzer zniknął z telewizji na kilka miesięcy. Niedawno ogłosił jednak wielki powrót. Już wkrótce prezenter pojawi się w znanym programie nadawanym na stacji Tele5.

Zygmunt Chajzer dostał nowy program! Poprowadzi reality show

Zygmunt Chajzer po raz kolejny zabawi widzów, prowadząc znany program telewizyjny. Tym razem fani będą mieli okazję zobaczyć go w reality show "Remont na 5+", które jest emitowane na stacji Tele5. Format polega ma przedstawianiu metamorfoz różnych wnętrz, takich jak domy czy mieszkania. - Będziemy prowadzić trzy inwestycje: w Strykowie, Warszawie i Bolesławcu. Zapraszam was na jesienny sezon (...) - wyznał Zygmunt Chajzer na łamach Wirtualnych Mediów. Show jest dobrze znane widzom. Będzie to trzecia odsłona programu. Dotychczas show prowadzili Daniel Wieleba oraz Tomasz Jacyków. Pierwszy odcinek z udziałem Chajzera zostanie wyemitowany już 21 października o godzinie 21:30. Kolejne odsłony będą się pojawiać regularnie co sobotę. Będziecie oglądać? Więcej zdjęć Chajzera znajdziecie w galerii na górze strony.

Co się stało z programem "Chajzer podaje". Format nie wypalił

Nie jest to pierwszy powrót Zygmunta Chajzera na antenę telewizyjną. Jakiś czas temu prezenter otrzymał pewny program. W marcu 2023 roku wraz z Małgorzatą Walczak, byłą partnerką jego syna, zaangażował się w prowadzenie show "Chajzer podaje". Był emitowany na antenie News24. "Program jest lżejszy, utrzymany w lifestyle’u. Ma wpisywać się w naszą nową politykę, zakładającą lekkie "rozluźnienie krawata", czyli wprowadzanie do ramówki nieco lżejszych pozycji" - mówił wówczas prezes spółki. Niestety, show okazało się klapą. Nagrane odcinki nie pojawiły się w telewizji ze względu na brak sponsorów. ZOBACZ TEŻ: Zygmunt Chajzer ujawnił prawdziwy powód wezwania syna na dywanik. "TVN szukał pretekstu"