"Galerianki" to film, który w polskiej kulturze odbił się szerokim echem. Historia nastoletniej Alicji, która powoli wstępowała do grupy tytułowych galerianek, wstrząsnęła widzami. Jedną z głównych bohaterek była Dagmara Krasowska, która wcieliła się w rolę Mileny. Wypowiedziana przez nią kwestia o zakupie jeansów na długo utknęła w głowach fanów. Produkcja przyniosła aktorce całkiem spory rozgłos, jednak jej kariera nie rozwinęła się w taki sposób, w jaki początkowo zakładano. Przez jakiś czas pojawiała się gościnnie w kilku epizodach znanych polskich seriali, takich jak "Barwy szczęścia". W ciągu ostatnich lat Krasowska eksperymentowała ze swoim wyglądem. Z dawnej Mileny nie pozostało praktycznie nic. Więcej zdjęć Dagmary Krasowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Milena z "Galerianek" rozstała się z czarnymi włosami. Dagmara Krasowska wygląda zupełnie inaczej

Przez długi czas filmowa Milena pozostawała przy swoim naturalnym kolorze włosów. Proste, nieco jaśniejsze niż na planie "Galerianek" kosmyki, zarzucała to na bok, to do góry, czasem tworząc z nich modną niegdyś grzywkę. Później trochę eksperymentowała z ich długością. Całkiem niedawno na swoim profilu na Instagramie wrzuciła zdjęcie, gdzie pochwaliła się fanom nową fryzurą. Były to wtedy długie, afrykańskie warkocze. Chwilę później mogliśmy zobaczyć ją w bujnym afro. Obecnie Krasowska wróciła do nieco bardziej klasycznej fryzury. Na ostatnim zdjęciu możemy zobaczyć ją w krótkich, lekko pofalowanych włosach, ukrytych pod bajerancką czapką.

Milena z "Galerianek" porzuciła aktorstwo? Dagmara Krasowska opowiedziała o swojej pracy

Krasowska traktowała aktorstwo raczej jak przelotną przygodę. W porównaniu do koleżanek z planu, Dominiki Gwint i Anny Karczmarczyk kobiety nie interesuje życie w show-biznesie. - Zajęłam się codzienną pracą, jak każdy normalny człowiek. Pracuję jako team leader w instytucji finansowej, zarządzam międzynarodowym, kilkunastoosobowym zespołem. Muszę jednak przyznać, że rolą w filmie byłam podekscytowana. Byłam młodą dziewczyną i to było coś dużego. Bardzo dziękuję temu, że film wyszedł w czasach, kiedy Facebook jeszcze raczkował - to nas uchroniło. Gdyby film wyszedł dzisiaj, presja byłaby większa - przyznała w rozmowie w "Dzień dobry TVN". ZOBACZ TEŻ: Dominika Gwit przesyła całusy w stroju kąpielowym. Fanka: Szanuję za dystans do siebie