"Moda na sukces" to jedna z pierwszych zagranicznych telenowel, które pojawiły się w polskiej telewizji. Choć serial zadebiutował na antenie w 1987 roku, emisja w naszym kraju rozpoczęła się dopiero siedem lat później. Tasiemiec do dziś pokazywany jest przez CBS, co czyni go najdłużej emitowaną produkcją wszech czasów. Jednym z głównych bohaterów jest Ridge Forrester, w którego przez lata wcielał się Ronn Moss. Aktor łamał serca nie tylko w serialu. Wzdychały bowiem do niego fanki z całego świata. Jak wygląda dziś serialowy eksmąż Brooke?

"Moda na sukces". Serialowy Ridge ma już 71 lat. Nadal jest w świetnej formie

Choć Ronn Moss zagrał w kilkunastu produkcjach na zawsze zostanie zapamiętany jako Ridge Forrester. Po 25 latach wcielania się w tę rolę aktor poczuł zmęczenie serialem i postanowił odejść. - Czułem, że jestem wart więcej, niż mi płacili. Chciałem też ruszyć naprzód, a miałem poczucie, że już dawno temu utknąłem i zjadam swój własny ogon - wyznał w "Entertainment Weekly". Moss nie doczekał się jednak przełomu w karierze. Po opuszczeniu "Mody na sukces" grywał głównie w filmach klasy B. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że artysta zajmuje się również muzyką. Przez wiele lat występował z zespołem Player, od kilku lat skupia się na solowej karierze. Ronn Moss jest też bardzo aktywny na Instagramie. Jego profil jest obserwowany przez niemal półtora miliona internautów. To właśnie tam znajdziemy jego najnowsze zdjęcia. Pomimo iż w tym roku aktor świętował 71. urodziny, nadal jest w świetnej formie.

"Moda na sukces". Weronika Rosati mogła zagrać w serialu. Dlaczego odrzuciła rolę?

Weronika Rosati kilka lat temu przyznała, że dostała propozycję zagrania w "Modzie na sukces". Aktorka jednak z niej nie skorzystała. Okazuje się, że powodem były godziny pracy. - Wiele było negocjacji na ten temat, ponieważ castingowiec "Mody na sukces" bardzo chciał się ze mną spotkać. Przekonałam mojego agenta, że ze względu na polskie produkcje nie mogę sobie pozwolić na pracę dzień w dzień po kilkanaście godzin, nawet za wielkie pieniądze - powiedziała Weronika Rosati w 2013 roku w "Vivie!".