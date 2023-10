"Hotel Paradise" doczekał się aż siedmiu edycji. W najnowszej odsłonie randkowego show nie brakuje emocji. W ostatnich odcinkach dużo działo się w życiu miłosnym Oliwii. Uczestniczka znalazła się w przykrej sytuacji. Jacek wyznał, że nie chce być już z nią w parze. Ponadto Paweł, z którym liczyła na rozpoczęcie romantycznej relacji, był zainteresowany inną bohaterką. Oliwia po kilku dniach wyznała, jak naprawdę się czuje. Okazało się, że nie w rozmowie z Jackiem nie powiedziała wszystkiego.

"Hotel Paradise". Oliwia zabrała głos w sprawie Jacka. Na profilu na Instagramie wyznała, czy ma do niego żal

Oliwia dołączyła do siódmego sezonu "Hotelu Paradise" nieco później, niż pozostali uczestnicy. Została jednak przyjęta bardzo ciepło. W tamtym momencie Jacek i Kori byli razem w parze. Mężczyzna zauroczył się jednak nową bohaterką i stworzył z nią duet. Po czasie wyszło na jaw, że jego relacja z poprzednią partnerką nie była zakończona. Ostatecznie Jacek wrócił do Kori. Zanim to jednak nastąpiło, chciał odbyć rozmowę z Oliwią. Zaskoczona uczestniczka wyznała, że nie stanie na drodze do jego szczęścia. Po czasie wyznała, że mimo wszystko było jej bardzo przykro. Odpowiedziała na pytania fanów na Instagramie.

Nigdy nie zamierzam za kimś biegać i prosić się o uwagę. Jeśli dana osoba tego sama z siebie nie robi, to dużo mi to mówi, więc wyciągam odpowiednie wnioski i zmieniam nastawienie do tej osoby - stwierdziła Oliwia w mediach społecznościowych.

Oliwia nie ukrywała, że ma żal do Jacka. Oceniła zachowanie byłego partnera w sposób negatywny. Jej zdaniem uczestnik przez długi czas nie dawał jej jasnych sygnałów. "Jeśli Jacek i Kori chcą tworzyć razem parę, to nie mam nic przeciwko i to szanuję. Wystarczyło od razu mówić, to co się czuje i myśli i tym samym nikogo nie zwodzić. Szkoda tylko, że jest tyle rozmów za plecami, a wprost nikt nic nie powie" - dodała na profilu na Instagramie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

"Hotel Paradise". Jacek stanął przed poważną decyzją. Zakończył parę z Oliwią

Jacek z programu "Hotel Paradise" stanął przed trudną decyzją. Mężczyzna przez pewien czas by pewny związku z Oliwią. Wszystko wskazywało na to, że duet będzie miał szansę na przejście po ścieżce lojalności. Po jakimś czasie wyszło na jaw, że bardziej ciągnie go do Kori. Oboje chcieli być razem w parze. Postanowili jednak najpierw powiadomić swoich partnerów. W tamtym momencie rozmowa Jacka i Oliwii przebiegła gładko. Uczestniczka stwierdziła, że nie ma żalu i postanowiła sparować się z Pawłem. ZOBACZ TEŻ: "Produkcja zrobiła błąd". Widzowie zarzucają uczestnikom "Hotelu Paradise" szykanowanie