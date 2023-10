"Żony Warszawy" to polska odsłona znanego na całym świecie formatu "The Real Housewives", która zadebiutowała w Polsacie na początku września. Monika Goździalska, modelka, uczestniczka konkursów piękności i przedsiębiorczyni, dołączyła do grona bajecznie bogatych i otaczających się luksusem warszawianek biorących udział w programie. Zaledwie po kilku odcinkach dała się poznać jako jedna z najbardziej charyzmatycznych żon Warszawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Goździalska o uczestniczkach "Żon Warszawy"

Monika Goździalska o kulisach "Żon Warszawy". Jedna uczestniczka irytuje ją najbardziej

Pojawienie się Moniki Goździalskiej w programie wywołało niemałe zamieszanie. Pozostałe uczestniczki oceniły ją dość szybko i nie szczędziły pod jej adresem przykrych słów. Napięcie między żonami Warszawy rosło, a Goździalska przyznała otwarcie, że poczuła się przez nie poniżona. Zaprosiliśmy modelkę do "Koła Plotka", w którym miała okazję przyznać, co uważa o pozostałych koleżankach z programu i czym ją denerwują.

Niektóre są po prostu bardzo sztywne, mają kij w tyłku i myślały, że zrobią karierę poprzez zachowywanie się "ą,ę", ale niestety - skwitowała.

- Najbardziej denerwuje mnie Magda, ale ona swoją karmę już dostała w internecie (...). Ludzie nie lubią fałszu - dodała uczestniczka "Żon Warszawy". Nie wszystkie uczestniczki zaszły jej jednak za skórę. Monika Goździalska przyznała, że z niektórymi udało jej się złapać dobry kontakt. - Za***iście czuję się pośród Kasi, Basi, Ani. Reszta mnie nie interesuje, naprawdę, ani mnie ziębi, ani grzeje. Widzowie bardzo fajnie oceniają - podsumowała. Co jeszcze Monika Gożdzialska zdradziła nam na temat "Żon Warszawy", a także życia prywatnego? Odcinek "Koła Plotka" z jej udziałem znajdziecie w materiale wideo na górze strony.

Monika Goździalska była uczestniczką "Big Brothera"

Choć wielu fanów "Żon Warszawy" może znać Monikę Goździalską wyłącznie z tego formatu, modelka już wcześniej występowała w programach telewizyjnych. W 2002 roku brała udział w drugiej edycji reality show "Big Brother", jednak ze względu na problemy zdrowotne nie została w nim długo. Sześć lat później można było oglądać ją także w specjalnej edycji formatu "Big Brother VIP". Monika Goździalska przed kamerami prezentowała także umiejętności kulinarne - występowała w pierwszej edycji "MasterChefa".