Wpadka w "Dzień dobry TVN". Prowadzący musieli przerwać występ

Wpadki są nieodzownym elementem śniadaniówek. Wszystko dlatego, że program jest nadawany na żywo i wszystko się może zdarzyć. W piątkowym wydaniu "Dzień dobry TVN" gościła młoda wokalistka Julia Rocka, która telewidzom chciała zaprezentować swój najnowszy singiel "Welur". Nie wszystko jednak poszło po jej myśli. Paulina Krupińska i Damian Michałowski musieli interweniować w trakcie występu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kalczyńska wyznaje, jak była traktowana w TVN

Kłopoty w "Dzień dobry TVN". "Tego występu nikt już nie zapomni"

Gdy rozpoczął się występ Julii Rockiej, od razu można było się zorientować, że pojawiły się jakieś problemy techniczne. Wokalistka nie zgrywała się z podkładem muzycznym. W pewnym momencie piosenkarka postanowiła przestać śpiewać. Wówczas na scenę weszli prowadzący, którzy poprosili o zatrzymanie muzyki i nerwowo zaczęli rozglądać się w kierunku rozłożonych kabli. Najprawdopodobniej jeden z odsłuchów nie był podpięty.

Potknęliśmy się o kabel i wyrwaliśmy. Będziesz śpiewać jeszcze raz, kochana? Tego występu nikt już nie zapomni - komentowali prowadzący "Dzień dobry TVN".

Julia Rocka komentuje wpadkę w "DDTVN". "Ktoś w studio się potknął o kabel"

Ostatecznie kabel został podpięty i wokalistka mogła raz jeszcze rozpocząć swój występ. Tym razem udało się już bez problemów. Przypomnijmy, że Julia Rocka już kilkukrotnie gościła w studiu "Dzień dobry TVN". Jej popularność zaczęła się w 2020 roku, kiedy wrzuciła na TikToka piosenkę "Jeep". Nieoczekiwanie utwór stał się wiralem i spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem internautów. Trafił nawet na pierwsze miejsce listy Viral 50 Poland w serwisie Spotify. Tuż po zakończeniu występu w "Dzień dobry TVN", Julia Rocka odniosła się do wpadki w mediach społecznościowych. "Sytuacja była dość abstrakcyjna. Wtyczka od monitora odsłuchowego została przypadkowo wyrwana i wyłamana z kontaktu - ktoś w studio się potknął o kabel, co spowodowało, że nie było słychać muzyki, która powinna lecieć z głośników. Telewizja na żywo to ogromny stres - chciałam kontynuować występ, ale śpiewanie bez podkładu było po prostu niemożliwe. Zdecydowałam się przerwać. Na szczęście prowadzący szybko zareagowali i wtyczka została wymieniona. A ja mogłam zacząć jeszcze raz. Będę długo wspominać ten występ. Wszystko wyszło chyba dość zabawnie, choć nie ukrywam, że w pierwszej chwili zamarłam" - skomentowała Julia Rocka.

Julia Rocka, Paulina Krupińska, Damian Michałowski Fot. Player.pl/Dzień dobry TVN screen