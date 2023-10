W dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" wystąpiły aż dwie kobiety. Ania i Agnieszka to silne osobowości i niełatwo sprostać ich wymaganiom. Kandydaci uczestniczek mają przed sobą nie lada wyzwanie. Program nagrywany był podczas wakacji, panie dokonały więc wyboru już jakiś czas temu. Ich ostateczne decyzje poznamy jednak dopiero w finałowym odcinku. Internauci nie przestają jednak spekulować na ten temat. Ich przewidywania nie są optymistyczne.

"Rolnik szuka żony". Ania i Agnieszka nie wybrały żadnego z kandydatów? Internauci mają teorię

Udział w programie "Rolnik szuka żony" zawsze wiąże się ze wzrostem popularności. Dowodem na to mogą być Ania i Agnieszka z dziesiątej edycji show. Pomimo iż obejrzeliśmy dopiero kilka odcinków nowej odsłony hitu TVP, panie już cieszą się ogromną rozpoznawalnością. Ostatnio uczestniczki pojawiły się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie wspólnie gotowały. Internauci od razu zaczęli wysnuwać teorie.

Dziewczyny co prawda nie znalazły miłości w programie, ale za to zdobyły popularność, dzięki której ich gospodarstwa są bardziej znane Polakom - czytamy w jednym z komentarzy.

Jeden z fanów zażartował też z Kamili Boś z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". "Nie jadam pomidorów, to tu bym je wybrał! Na pewno byłyby smaczniejsze od pieczarek!" - napisał.

"Rolnik szuka żony". Widzowie wściekli na Agnieszkę. Czym im podpadła?

Podczas "zabawy" integracyjnej kandydaci Agnieszki dostali za zadanie, które wymagało umiejętności manualnych. Panowie musieli skręcić drewnianą ławkę. Niektórych jednak przerosła ta misja. Mateusz zdecydowanie odstawał od pozostałych, co wyraźnie nie spodobało się rolniczce. - Jeśli myślisz, że ja ocenię cię tylko przez ławkę, to nie mamy o czym rozmawiać. Ja chcę poznać wasz charakter. Jak się poddasz i będziesz patrzył maślanymi oczami, to pokazuje, jaki ty jesteś - powiedziała. Zachowanie Agnieszki nie spodobało się widzom. "Ta kobieta powinna wyjść za samą siebie. Szkoda tych mężczyzn", "To nie casting na pracownika roku, tylko potencjalnego męża" - komentowali.

Agnieszka i Ania 'Rolnik szuka żony' Instagram/aniaderbiszewska