Pamiętacie Oliwię Ciesiółkę? Wzięła udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie eksperci połączyli ją z Łukaszem. Małżeństwo po miesiącu bycia razem dość dobrze rokowało, dlatego obydwoje zdecydowali, że chcą pozostać w związku. Doczekali się syna Franciszka, jednak ich miłość nie przetrwała próby czasu i pod koniec 2020 roku ogłosili, że się rozstają. Ciesiółka od tamtej pory pozostała aktywna na Instagramie. Od jakiegoś czasu chętnie chwali się efektami metamorfozy. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sporo schudła.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia Ciesiółka schudła 17 kilogramów

Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z satysfakcją oświadczyła widzom programu, że udało jej się schudnąć 17 kilogramów. Była uczestniczka show wstawiła na Instagramie zdjęcie w stroju kąpielowym i pokazała, jak dziś prezentuje się jej forma. Nie ulega wątpliwości, że Ciesiółka wykonała ogrom pracy, aby uzyskać pożądaną sylwetkę. Zobaczcie sami. Więcej zdjęć uczestniczki znajdziecie w galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia Ciesiółka ma trzy sposoby na upragnioną sylwetkę

Okazuje się, że Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znalazła sposób na sylwetkę. W jednym z filmików na TikToku wyszczególniła, w jaki sposób dokonała metamorfozy. - Schudłam 17 kilogramów, jak dla mnie przy moim wzroście to jest zauważalna różnica - zaczęła. Dalej cały proces podzieliła na trzy kluczowe części. Pierwszy z nich to zmiana diety oraz myślenia o swojej sylwetce. - Przede wszystkim przestałam obsesyjnie patrzeć na swoją sylwetkę i wchodzić na wagę, czy ona drgnęła, czy kilogram w końcu spadł. Zaczęłam wprowadzać jakieś drobne zmiany do swojego żywienia. Więcej warzyw, więcej wody w ciągu dnia, dzięki temu też mój apetyt się zmniejszył - opowiadała. Druga część to dobranie suplementów. - Drugą kwestią jest odpowiednio dobrana suplementacja, czyli to, o czym tyle wam trąbię - skwitowała. Na trzecim miejscu znajduje się sen. I kolejny ważny krok to odpoczynek i regeneracja. Zaczęłam się lepiej wysypiać. [...] I poszło! - wyznała.

Oliwia Ciesiółka 'Ślub od pierwszego wejrzenia' fot. @modrafrelka Instagram