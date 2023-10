Za nami finał ósmej edycji programu "Love Island". Zwycięzców poznaliśmy 14 października. Chyba nikogo nie zaskoczyło, że to właśnie Laura i Armin zebrali najwięcej głosów widzów. Para ma już poważne plany na inwestycję głównej wygranej, o czym opowiedziała w jednym z ostatnich wywiadów. W finale nie obyło się też bez skandalu. Jaqueline, która tworzyła parę z Bartkiem, do Polski wróciła jako singielka. Dlaczego? Takiego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał. - Pięknie dziękuję za wszystkie miłe wiadomości! To bardzo budujące. Spekulacje w internecie są prawdą. Zastałam Bartka w łóżku z Karoliną - wyznała na Instagramie. Na jej słowa natychmiast zareagowała Karolina i opowiedziała o całej sytuacji. Konflikt z dnia na dzień narastał i uczestniczki przerzucały się wzajemnymi oskarżeniami. W końcu swoje trzy grosze dorzuciła nawet prowadząca, Karolina Gilon. - Dostaję od was dużo wiadomości, że czujecie się zawiedzeni, oglądając nasz program i powiem wam, że ja też się czuję zawiedziona, ale mnie tam nie było - podkreśliła rozżalona na Instagramie. Wygląda na to, że to nie koniec skandali. Weronika właśnie rozpętała kolejną aferę. Podczas rozmowy z fanami na Instagramie wyjawiła, że Adam miał oszukać pozostałych uczestników i produkcję. Do programu zgłosił się rzekomo... mając już dziewczynę.

REKLAMA

Zobacz wideo Weronika z "Love Island" o aferze z Adamem. "Kobiety godzą się na takie rzeczy". Obnażyła innych uczestników

"Love Island". Adam wszedł do programu, mając dziewczynę? Weronika gorzko podsumowała show

Weronika była jedną z uczestniczek "Love Island", która już od pierwszych odcinków ósmego sezonu show wzbudzała najwięcej emocji wśród widzów. Weronika zawsze otwarcie mówiła to, co myśli i często wchodziła w konflikty z innymi mieszkańcami willi. Była doceniana za to, że do programu wnosi trochę kolorytu i dzięki niej nie ma nudy. Wielokrotnie podkreślała, że na wyspie miłości chciałaby się po prostu zakochać. Uczestniczka próbowała budować relację z Adamem, ale on nie odwzajemniał jej zainteresowania. W końcu sama i na własnych zasadach zdecydowała się odejść. - Jest mi bardzo przykro, ale jest tutaj dużo osób, których nie lubię w tym momencie i myślę, że osoby, które oglądały program, będą wiedziały, o kogo chodzi. Dla własnego zdrowia i komfortu wolałabym opuścić program. Zostanie tutaj będzie dla mnie za bardzo bolesne już w tym momencie - oświadczyła. Uczestniczka chętnie udziela się w sieci i komentuje afery, które po jej odejściu wydarzyły się na wyspie. Ostatnio na Instagramie podsumowała całą edycję show i wyjawiła, że Adam wszedł do programu, mając dziewczynę. - Jeśli ktoś był w związku przed programem albo w trakcie programu był w związku z kimś, my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Żyjemy w tak zepsutych czasach, że kobiety godzą się na takie rzeczy i mężczyźni swoich kobiet też się godzą na takie rzeczy bardzo często. Ani produkcja, ani osoby biorące udział w programie nie są w stanie zweryfikować tego w stu procentach. Natomiast znacie mnie już na tyle, że jak ja wam mówię, że coś jest, to tak jest i koniec - oświadczyła Weronika na Instagramie. Całe nagranie z wypowiedzią Weroniki możecie obejrzeć w materiale wideo na górze strony. Uczestniczka wyjawiła, że o dziewczynie Adama dowiedziała się od osób biorących udział w programie. Jak się do tego odniosą? Czekamy na rozwój sytuacji.

Kończę temat Adama, bo mnie naprawdę nie rusza to, że on nie zdecydował się na mnie, bo jak miał to zrobić, zdecydować się na jakąkolwiek z nas, skoro poszedł do programu mając dziewczynę. Mógł nie mówić tego innym uczestnikom, którzy potem powtórzyli to mi (...). Widzę, że nikt nie ma odwagi poruszyć tego tematu, więc ja go poruszam i ja go kończę - podkreśliła Weronika.

"Love Island". Rusza kolejny sezon show. Chcecie poczuć to, co Armin i Laura? Najpierw musicie przejść przez te pytania