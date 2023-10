Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się na planie siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" w 2020 roku i od tamtej pory zdążyli już dwa razy stanąć na ślubnym kobiercu i powitać na świecie pierwszą wspólną pociechę. Już niebawem urodzi się kolejne dziecko pary. Szczęśliwa mama postanowiła sprawić sobie ciążową pamiątkę i zdecydowała się na sensualną sesję zdjęciową. Pomysł ten nie spodobał się jej mężowi.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin pokazała, jak zmieniło się jej ciało półtora tygodnia po porodzie

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin sprzeciwiła się mężowi. "Zdania nie zmieniłam"

W czerwcu Marta i Paweł stanęli przed ołtarzem. Niedługo później uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" podzielili się radosną nowiną. Okazało się, że Paszkin spodziewa się kolejnego dziecka. Ciążowy brzuch jest już wyraźnie widoczny. Aby upamiętnić moment oczekiwania na kolejnego potomka ukochana farmera, udała się do fotografki. Niestety, jej mąż nie był zachwycony motywem sesji. Marta postawiła jednak na swoim. Zdjęciami pochwaliła się na Instagramie.

Jak powiedziałam mężowi, że chcę sensualną sesję brzuszkową, to stwierdził, że taki klimat zdjęć nie pasuje do ciąży... ale ja i tak zdania nie zmieniłam. Kiedy, jak nie w ciąży, kobieta ma prawo czuć się świetnie ze swoją kobiecością? - napisała pod serią fotografii.

Ostatecznie efekty sesji sprawiły, że Paweł chyba zmienił zdanie. Świadczyć może o tym komentarz, który zostawił pod postem. "Jak cię poznałem w 'Rolniku', to byłaś niewyspana i niepomalowana. Kto by wtedy pomyślał, że taka z ciebie rakieta!" - napisał żartobliwie. Zdjęcia spodobały się także internautom. "Te zdjęcia wyglądają bardzo subtelnie i ze smakiem, przepięknie na nich wyglądasz", "Bardzo ładnie, sesja to fajna pamiątka", "To nieprzyzwoite tak pięknie wyglądać w ciąży" - zachwycali się fani.

"Rolnik szuka żony". Fanka zapytała Martę Paszkin o zmianę nazwiska. Ukochana Pawła odpowiedziała

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny mieli dwie ceremonie ślubne. W ubiegłym roku para zalegalizowała swój związek w urzędzie stanu cywilnego, w czerwcu natomiast pobrali się w kościele. Jakiś czas temu jedna z fanek dociekała, czy ukochana rolnika zmieniła nazwisko. Uczestniczka hitu TVP zaspokoiła ciekawość internautki. "Ani po cywilnym, ani teraz po kościelnym nie przyjęłam Pawła nazwiska. On za to do dziś nie nosi obrączki!" - odpowiedziała.