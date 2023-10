Od końcówki wakacji na antenie TVN7 gości kolejna edycja "Hotelu Paradise", które niezmiennie przyciąga tysiące widzów przed telewizory. Uczestnicy tym razem znaleźli się w Kolumbii. Szefowa stacji Katarzyna Mazurkiewicz jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu zapowiadała, że "będzie ogień". I jest. Karolina "Mallu" Majewska - która od początku wzbudzała skrajne emocje u widzów - podjęła decyzję o odejściu z show.

"Hotel Paradise". Mallu podjęła decyzję o odejściu z programu. Powodem... miłość

- Chciałam wam powiedzieć, że ja się z wami żegnam i odchodzę - zaczęła z grubej rury uczestniczka "Hotelu Paradise". Mallu kolejno przyznała, że jej decyzja spowodowana jest nieustającymi konfliktami z Marvinem. Jak przyznała, relacja z uczestnikiem ją przerosła. - Moja relacja z Marvinem była burzliwa i to już naprawdę było bolesne, odwagą było zakochać się, ale odwagą jest też przyznać się do swoich słabości. Moją słabością była niestety długa cisza z Marvinem i kłótnie. Chciałabym jednak już odetchnąć i móc wyczekiwać na niego, ze swoim serduchem, w realnym życiu - powiedziała uczestniczka.

"Hotel Paradise". Internauci komentują odejście Mallu. Ich opinie są podzielone

Po odejściu Mallu z programu, w sieci zawrzało. Nie ulega wątpliwości, że uczestniczka budziła u widzów skrajne emocje. Część z nich twierdzi, że podjęła słuszną decyzję o odejściu, bo ewidentnie się męczyła przed kamerami. "Z jednej strony żal mi bardzo, że poszła, ale jak się patrzy na tę ulgę i spokój, to dobrze zrobiła..." - twierdzi jeden z internautów. Inny widz zauważył z kolei, że jej odejście z show wskazuje na to, że przyszła tam odnaleźć miłość, a nie zdobyć pieniądze. "Szkoda, myślałam, że będzie w finale z Marvinem. Szacun za to, że poszła po miłość, a nie po kasę. Widzę, że jakiś ogromny ciężar z niej spadł i czułam jej ulgę nawet przez ekran. Mam nadzieję, że odnajdzie wreszcie spokój, życzę jej wszystkiego dobrego" - czytamy na Instagramie "Hotelu Paradise". "Szkoda, że odeszła, ale poczułam jej ulgę" - skwitowała inna internautka.