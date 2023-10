"Nasz nowy dom" to format uwielbiany przez ogromną liczbę widzów. Fani Polsatu pokochali produkcję, która pomaga rodzinom wyremontować posiadłość. W jednym z ostatnich odcinków wystąpiła Agata. Kobieta jest ofiarą przemocy domowej. Wraz z dwoma synami udało jej się uciec. Obecnie jest partnerką Marcina, z którym wychowuje trójkę dzieci. Rodzina wkrótce się powiększy, a co za tym idzie, para postanowiła kupić dom. Niestety, nie była w stanie pozwolić sobie na remont budynku. W ten sposób wszyscy stracili dach nad głową. Z pomocą przyszła Elżbieta Romanowska z ekipą.

Zobacz wideo Ela Romanowska o pracy w show "Nasz nowy dom". "Nie czuję się w obowiązku..."

"Nasz nowy dom". Rodzina kupiła dom. Na remont już nie starczyło

Ela Romanowska, Martyna Kupczyk, a także ekipa remontowa pod przewodnictwem Wiesława Nowobilskiego postanowiła pomóc rodzinie. W ostatnim czasie doszło do drastycznego podwyższenia cen materiałów. Z tego względu ta, a także wiele innych rodzin nie może sobie pozwolić na przystosowanie budynku do mieszkania. Jak się okazało, z problemem przez pewien czas zmagała się ekipa show "Nasz nowy dom". Gdy prowadzącą była jeszcze Katarzyna Dowbor, wyznała, że Polsat był zmuszony do znacznego zwiększenia budżetu na program. Pięciodniowy remont wiąże się nie tylko z drogimi materiałami, ale intensywną pracą ekipy, w której zawsze jest architekt i kierownik prac budowlanych. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Nasz nowy dom". Nie każdy może wystąpić w programie. Produkcja ustaliła specjalne wytyczne

Dotychczas w programie "Nasz nowy dom" wystąpiło ponad 270 rodzin. Nie każdy jednak może wziąć w nim udział. Przed udziałem w show, uczestnicy muszą podpisać odpowiednią umowę. Przez rok od remontu posiadłość nie może zostać sprzedana. Dopiero upływie czasu rodzina może nią dowolnie rozporządzać. Dom nie może być również lokalem komunalnym czy socjalnym. Ponadto musi mieć przejrzystą sytuację prawną i dopełnione wszelkie formalności. W programie uczestniczyć mogą jedynie prawomocni właściciele. ZOBACZ TEŻ: "Nasz nowy dom". Członkowie ekipy o pracy z Romanowską. Cały czas wspominają Dowbor