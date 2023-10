Serial "Złotopolscy" był przed laty jedną z najpopularniejszych polskich produkcji tuż obok "Klanu". W 2010 roku z powodu słabnącej oglądalności po 13. latach emisji podjęto decyzję o zdjęciu go z anteny. Przez serial przewinęła się plejada największych gwiazd, takich jak m.in. Anna Przybylska, Andrzej Piaseczny, Henryk Machalica, Ewa Ziętek, czy Alina Janowska. Opowiadał on o losach rodu Złotopolskich, którego historie zaczęły się od konfliktu rodzeństwa Dionizego Złotopolskiego (Henryk Machalica) i Eleonory Gabriel (Alina Janowska). Dworek, skąd pochodziła tytułowa rodzina, po latach stał się kultowym miejscem. Co dziś dzieje się z budynkiem, który widzowie tak doskonale pamiętają z serialu?

"Złotopolscy". Kultowy dworek rodu Złotopolskich istnieje naprawdę. Przed laty wyremontowała go prezenterka "Teleexpressu" Beata Chmielowska-Olech

Dworek, który możemy oglądać w czołówce serialu "Złotopolscy", gdzie mieszkał m.in. senior rodu Dionizy, istnieje do dziś i ma się bardzo dobrze. Budynek powstał w 1928 roku i autorem projektu jest architekt i profesor Politechniki Warszawskiej, Tadeusz Tołwiński. Posiadłość, którą znamy z serialu, mieści się w wiosce Many, oddalonej 35 kilometrów od Warszawy. Co ciekawe, tuż obok znajdują się właśnie Złotopolice. To, co widzowie widzieli w serialu, tylko w jakiejś części jest autentyczną lokacją. Dworek istnieje, ale nie kręcono scen w środku budynku.

Większość wnętrz urządziliśmy na hali, gdzie zaaranżowaliśmy m.in. dom Złotopolskich, mieszkanie Gabrieli, komisariat oraz bar senatora Kowalskiego. Sceny zewnętrzne były natomiast nagrywane w istniejących lokacjach. Prawdziwy był dworek, ale nie w środku. Co ciekawe, mieścił się nie w Złotopolicach, które w rzeczywistości są bardzo małe, tylko w Manach położonych na południe od Warszawy, bo tam był wygodniejszy dojazd dla ekipy. W tych okolicach znaleźliśmy też park, stajnię i kompleks stawów, a także wiejski sklep oraz domy listonosza i Kleczkowskiej - zdradziła scenografka Anna Iskierka w rozmowie z serwisem noizz.pl.

Przez lata budynek miał różnych właścicieli, ale dopiero po wojnie w 1989 roku przeprowadzono tam generalny remont. W 2004 roku trafił w ręce Beaty Chmielowskiej-Olech, dziennikarki, którą znamy z "Teleexpressu". Teraz funkcjonuje tam ekskluzywny pensjonat "Dwór Many". Dziś z oficjalnych danych KRS wynika, że miejsce prowadzi spółka, której prezesem jest ktoś inny, a Chmielowska-Olech widnieje tak jako wspólniczka i beneficjentka.

"Złotopolscy". Dworek Dionizego Złotopolskiego to dziś ekskluzywny pensjonat

"Dwór Many", czyli słynny dworek z serialu "Złotopolscy" oferuje 30 pokoi dla gości i przestrzeń do organizacji eventów, przyjęć weselnych i wszelkich imprez okolicznościowych. W środku znajduje się m.in. własna biblioteka, przestronna sala konferencyjna, a wokół budynku rozpościera się rozległy teren piknikowy. - Zgodnie ze sztuką zaprojektowano i wykonano aleje parkowe, mostki i ogrodzenia. Dziewięciohektarowy zabytkowy park pełen pomników przyrody odzyskał czar i zdrowie a stare platany, jesiony dęby i kasztanowce swobodnie przeglądają się w trzech zarybionych stawach - czytamy na stronie dwormany.pl. Co ciekawe, właśnie to miejsce Marcin Mroczek z serialu "M jak miłość" w 2013 roku wybrał na swoje wesele. Aktor sakramentalne "tak" powiedział swojej ukochanej Marlenie w kościele w Tarczynie, a następnie udał się do pensjonatu, gdzie wraz z rodziną celebrowali ten wyjątkowy dzień. Sentymentalne kadry z serialu "Złotopolscy" znajdziecie w galerii na górze strony.