"Sanatorium miłości" cieszy się dużą popularnością wśród fanów randkowych show. Telewidzowie z wielką chęcią przyglądają się miłosnym podbojom seniorów. Wyemitowano dotychczas aż pięć sezonów, a szósta odsłona jest już nakręcona. Rozpoznawalność zdobył nie tylko program, ale również jego uczestnicy. Bohaterowie zyskali ogromne grono fanów w sieci. Seniorzy założyli nawet specjalną grupę na Facebooku, aby mieć bezpośredni kontakt z widzami. Prowadzi ją jedna z uczestniczek, Wiesława Kwiatek. "Moim marzeniem było, żeby jeszcze bardziej zbliżyć nas do siebie. I tak powstała grupa "Dojrzali z Klasą". Chcemy pokazywać polskim seniorom, że życie po sześćdziesiątce to nie tylko dom i codzienne obowiązki (...), jest coś poza tym, trzeba mieć ambicje i marzenia" - napisała.

Uczestnicy "Sanatorium miłości" wystąpili jako modele! Pokazali się w kreacjach polskiej projektantki

Niedawno na facebookowej grupie pojawiły się eleganckie zdjęcia uczestników. 14 października cała ekipa "Dojrzałych z klasą" wyjechała do Skarżyska-Kamiennej. Uczestnicy "Sanatorium miłości" zostali zaproszeni przez polską projektantkę, Danutę Banaczek. Właścicielka marki Dana Collection chciała, aby seniorzy wystąpili w jej pokazie jako modele. Na sali tanecznej rozwinięto czerwony dywan. Po próbach przyszła pora na pokaz. Dwudziestu uczestników randkowego show zaprezentowało się w kilku kreacjach. Każdy z gości wystąpił w stroju dziennym, a następnie wieczorowym. Seniorzy ukazali stylizacje z najnowszych kolekcji. Po pokazie odbyło się przyjęcie. Jak przyznała projektantka, każdy z zaproszonych bawił się do późnych godzin wieczornych. Zdjęcia stylizacji znajdziecie w galerii na górze strony.

Uczestnicy "Sanatorium miłości" w roli modelów. Jak sobie poradzili?

Debiut modelingowy uczestników był nie lada wyzwaniem. Próby do pokazu odbyły się jedynie w dzień pokazu. Sama Danuta Banaczek była jednak zachwycona. Podziękowała gościom za udział. "Kochani, takiego wyjątkowego wieczoru jeszcze nie było. Moi fantastyczni goście to uczestnicy "Sanatorium miłości" z różnych edycji. Wystąpili na pokazie mody bez przymiarek, z małą próbą. Myślę, że super wyszło, z radością, humorem i fantastyczną wspólną zabawą. Byliście rewelacyjni" - napisała na profilu na Facebooku.