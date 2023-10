Jacek Rozenek bez wątpienia ma za sobą trudny okres. Aktor w 2019 roku trafił do szpitala w wyniku rozległego udaru mózgu. Jego stan zdrowia był bardzo poważny, a Rozenek przyznał, że szykował się nawet na najgorsze. - Czułem to, że może być naprawdę źle. Nie negowałem tego faktu - mówił w "Mieście kobiet". Na szczęście dzięki opiece lekarzy aktorowi udało się wrócić do sprawności. Rozenek mógł wrócić już do wielu aktywności, które musiał wcześniej przerwać. Teraz okazuje się, że w telewizji w nowym wydaniu zobaczymy go już w październiku.

Jacek Rozenek został prowadzącym nowego programu

Jak donosi "Super Express", Jacek Rozenek dostał rolę prowadzącego program "Obalamy mity", który będzie emitowany w stacji Tele 5. O nowym projekcie opowiedziała tabloidowi Bogna Szkupińska, druga prowadząca formatu, która jest jednocześnie jego pomysłodawczynią. W pierwszych dwóch odcinkach Rozenek i Szkupińska mają opowiadać o psach rasy cane corso italiano. Okazuje się, że dla aktora ten temat ma także wymiar osobisty. "Dla Jacka po chorobie to był pies terapeutyczny, który pomógł mu się pozbierać, który zmobilizował go do tego, by zaczął się więcej ruszać. Zdradzi, jaki wpływ ma na jego życie" - mówi Szkupińska. Współprowadząca "Obalamy mity" wypowiada się także w samych superlatywach o redakcyjnym koledze.

Jacek jest fantastycznym człowiekiem, bardzo miłym, pomocnym, a przede wszystkim profesjonalnym. Mimo że życie w ostatnich latach go nie oszczędzało, nie stracił pogody ducha i serdeczności dla innych. Na planie wiele od niego się uczę. Gdyby nie jego stoicki spokój i pewność siebie przed kamerą, to mogłabym mieć większą tremę. (...) Ta przerwa od pracy w telewizji mu nie zaszkodziła. Mam nadzieję na owocną dłuższą współpracę - podsumowała.

Jacek Rozenek przez chorobę miał problemy finansowe

O powrocie do aktywności zawodowej Jacek Rozenek opowiadał już w 2021 roku. Udało mu się wrócić na ekrany w serialu "Barwy szczęścia", a także zacząć ponownie występować w teatrze. Aktor nie ukrywał także, że miał bardzo trudną sytuację finansową ze względu na kosztowne leczenie i rehabilitację, które przeszedł po udarze. Mimo że sprzedał mieszkanie, został z ogromnymi długami. - Straciłem wszystkie pieniądze (...). Będę miał jeszcze jakieś trzy lata spłacania tych długów - mówił aktor w wywiadzie dla Plotka wiosną tego roku. Co jeszcze opowiedział na temat choroby, zmian, a także relacji z byłą żoną? Wywiad z Jackiem Rozenkiem znajdziecie w materiale wideo na górze strony.