Sylwester Marzeń pod znakiem zapytania. Szykują się zmiany w TVP

15 października Polacy zadecydowali, kogo chcą w Sejmie i Senacie. Liderzy prawdopodobnej koalicji już zapowiedzieli daleko idące zmiany w wielu sferach funkcjonowania państwa. Na liście instytucji do reorganizacji jest też Telewizja Polska. Może to wpłynąć nie tylko na serwisy informacyjne, ale i programy rozrywkowe. W związku z tym niektórzy zastanawiają się, czy w tym roku zorganizowany zostanie Sylwester Marzeń w Zakopanem. Odpowiadamy.

Co dalej z Sylwestrem Marzeń? Jest odpowiedź włodarzy Zakopanego

Od czasów "dobrej zmiany" w TVP Zakopane nieodzownie kojarzy się z Sylwestrem Marzeń. To właśnie w 2016 roku po raz pierwszy zorganizowano go na Równi Krupowej, a później kontynuowano tę "tradycję" każdego następnego roku. Symbolem tej przygotowywanej zawsze z wielką pompą imprezy szybko stało się też disco polo, które dominowało na scenie. Jeśli więc lubiliście witać nowy rok, tańcząc do takich hitów, musimy was zmartwić.

Redaktorom Presserwisu udało się skontaktować z władzami Zakopanego. Z uzyskanych przez nich informacji wynika, że jak dotąd władze mediów publicznych nie skontaktowały się z nikim z urzędu, aby rozpocząć organizację wydarzenia. - Rozmowy na temat ewentualnej organizacji koncertu sylwestrowego do tej pory nie są prowadzone. TVP, jako organizator wydarzenia, nie zwróciła się do miasta Zakopanego - przekazała Agata Pacelt-Mikler z wydziału kultury fizycznej i komunikacji społecznej Urzędu Miasta Zakopanego.

Ile kosztował Sylwester Marzeń? Kwota zwala z nóg

Sylwester Marzeń co roku gromadził kilkadziesiąt tysięcy osób. Zorganizowanie imprezy na tak pokaźną publiczność to nie lada wyzwanie. Trzeba też wyłożyć sporo gotówki. W 2021 roku portal Business Insider podawał, że możemy mówić o kwocie nawet 10 milionów złotych. Swoją część dokłada też Zakopane. Redaktorom serwisu wirtualnemedia.pl udało się ustalić, że wkład samorządu to milion złotych rocznie w latach 2016-2019. W 2020 roku z racji pandemii koncerty zostały odwołane, a w 2021 i 2022 roku miasto nie dołączyło się do finansowania.

W to wliczają się też zarobki gwiazd, które występują w sylwestrową noc na scenie. Według "Faktu" polscy artyści mogli zarobić w 2022 roku nawet 100 tysięcy złotych za występ. Na taką gażę mógł liczyć, chociażby Zenon Martyniuk. Natomiast Roksana Węgiel zarobiła "tylko" 25 tysięcy złotych. Jednak o zupełnie innych kwotach mówimy, gdy chodzi o zagranicznych celebrytów. Najwięcej zarobiła grupa Black Eyed Peas, której TVP miało zapłacić nawet 4 miliony złotych. Występujący w 2021 roku Jason Derulo miał za to otrzymać trochę mniej, bo milion złotych.