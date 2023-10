Wyniki wyborów parlamentarnych mogą znacznie zmienić sytuację w Telewizji Publicznej. Tuż po ogłoszeniu wyników exit poll widzowie zauważyli diametralną przemianę w zachowaniu Danuty Holeckiej, która do zaproszonych do studia polityków opozycji zwracała się per kochani i uciszała posłankę, która reprezentowała partię rządzącą. Czy w TVP utrzymuje się stan paniki po wyborach? Wiemy, jak na wyniki zareagowała Katarzyna Cichopek. To może zaskakiwać.

Zobacz wideo Iza Krzan gotowa na wywiad ze Smaszcz w "Pytaniu na śniadanie". Szykuje się na ślub Cichopek?

Tak Kasia Cichopek zareagowała na wyniki wyborów. "Nie ma żadnych nerwowych reakcji"

Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych gwiazd TVP w ostatnich latach. Jest nie tylko gospodynią śniadaniówki, ale także aktorką znaną z serialu "M jak miłość". Informator Plotka postanowił odnieść się do pytania, czy celebrytka obawia się zmian w TVP. Okazuje się, że wyniki wyborów nie zrobiły na niej większego wrażenia. Skupiona jest na swoich zawodowych obowiązkach.

Nie ma żadnych nerwowych reakcji. Wszyscy skupiają się na pracy - stwierdził informator Plotka.

Cichopek świętowała urodziny z Kurzajewskim. Wybrali się w kolejną podróż

Przypomnijmy, że 7 października Katarzyna Cichopek skończyła 41 lat. Przy tej okazji wybrała się z Maciejem Kurzajewskim w kolejną romantyczną podróż. Tym razem wybór pary padł na malowniczą Szkocję. Na Instagramie zakochani relacjonowali swoją wycieczkę. Mieli okazję zobaczyć wiele zabytków, takich jak The National Wallace Monument. Ze względu na wietrzną, szkocką pogodę postawili na cieplejsze stylizacje. Na zamieszczonych fotografiach Katarzyna Cichopek miała na sobie przytulny, skórzany kożuch. Maciej Kurzajewski zdecydował się sportową czapkę i kurtkę z kapturem. Co najważniejsze jednak uśmiech nie schodził im z twarzy. Ewidentnie wspólne podróże dają im dużo frajdy. Przypomnijmy, że po raz pierwszy, oficjalnie, o związku prezenterów dowiedzieliśmy się rok temu, gdy wybrali się do Izraela. Wówczas uaktywniła się w sieci była żona Kurzajewskiego, Paulina Smaszcz, która stwierdziła, że para nie powinna dłużej ukrywać swojej relacji przed obserwatorami. Wkrótce Cichopek i Kurzajewski przyznali, że rzeczywiście połączyło ich uczucie.

Katarzyna Cichopek Fot. Plotek Exclusive