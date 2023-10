Janusz Józefowicz stanął na ślubnym kobiercu z Nataszą Urbańską w 2008 roku. Zakochanych połączyła praca w teatrze. - Powiedziałem jej: "Fajna jesteś, ale idź do szkoły, skończ liceum i wtedy wróć". (…) Ona nie chciała wrócić. Jej tata jakoś, zdaje się, wpłynął na to, że pojawiła się na castingu. Do teatru dostała się jako tancerka. Ja pamiętam dokładnie ten moment. Moja asystentka prowadziła casting, wszedłem na balkon, zobaczyłem w trzech rzędach dziewczyny i w ostatnim rzędzie była taka dziewczynka w rozciągniętej białej koszuli ojca. Ja tak popatrzyłem chwilę, bo tańczyła jakąś kombinację, i mówię: "tamta dziewczyna – weź ją do przodu" - tak wspominał Józefowicz początek znajomości z przyszłą żoną u Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz nie mógł nie poruszyć ostatnich spekulacji dotyczących związku znanych artystów. Józefowicz uciął wszelkie wątpliwości.

Józefowicz o związku z Urbańską. Krótko i na temat

O małżeństwie Józefowicza i Urbańskiej nadal głośno w mediach. Często mówi się o różnicy wieku między partnerami, która wynosi 18 lat. Ta kwestia nigdy nie stanowiła problemu dla pary. Czy przestali zatem dogadywać się w innych kwestiach? Ostatnie spekulacje zaniepokoiły fanów duetu. Wojewódzki także poruszył ten wątek. - Wiesz, że są takie mity, legendy, że ty odpowiadasz w 100 proc. za karierę Nataszy Urbańskiej, prywatnie twojej żony. Dobrze mówię, (…) czy żony? (…) Ludzie różnie mówią - powiedział dziennikarz. Józefowicz odpowiedział zwięźle:

Żony, żony. Nic się nie zmieniło.

Józefowicz o karierze Urbańskiej. Dzięki niemu odnosi sukcesy?

- Byliśmy na światowym festiwalu musicalowym w Korei Południowej. Myśmy dostali grand prix za "Politę". I wyobraź sobie, nagrodę dla najlepszej aktorki musicalowej dostała Natasza Urbańska. Nikt tam nie wiedział, że jest moją żoną. I tak jak tam, na świecie, ludzie ją docenili, wybrali ją spośród kilkuset aktorek z całego świata i powiedzieli, że ona jest najlepsza, to ja wtedy wiedziałem, że ja miałem rację – że nie jest na scenie dlatego, że jest moją żoną, tylko dlatego, że jest utalentowana, pracowita – i że ma szczęście - wyznał Józefowicz, przecząc temu, że Urbańska miałaby rozwijać karierę dzięki niemu. Zdjęcia znanej pary znajdziecie w naszej galerii.