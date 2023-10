"Hotel Paradise" to jedno z najpopularniejszych reality show. Program prowadzony przez Klaudię El Dursi doczekał się już kilku odsłon i zgromadził wokół siebie rzeszę fanów. Widzowie z zaciekawieniem śledzą dalsze losy uczestników. Obecnie na antenie TVN 7 możemy oglądać siódmą edycję randkowego show, ale dawni bohaterzy programu nie dają o sobie zapomnieć. Jednym z nich był Krystian. Wiele wskazuje na to, że w życiu mężczyzny mogły zajść bardzo poważne zmiany. Czyżby zdecydował się na potajemny ślub? W sieci pojawiło się wymowne zdjęcie.

Zobacz wideo Byliśmy w kawiarni zwycięzcy "Hotelu Paradise". To jedyne miejsce, w którym watę cukrową dostaniecie do wszystkiego

"Hotel Paradise". Krystian odnalazł miłość po programie

Krystian Ferretti wystąpił w trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Na rajskiej wyspie uczestnikowi wpadła w oko Basia. Para dość szybko nawiązała romantyczną relację. Razem dotarli aż do wielkiego finału i wygrali. Entuzjazm dość szybko opadł. Tuż po zakończeniu emisji para ogłosiła rozstanie. Oboje twierdzili, że różnią się charakterem i podejściem do związku. Basia związała się z innym kolegą z programu, zaś Krystian odnalazł szczęście u boku tajemniczej Oliwii. Zakochani otworzyli wspólnie kawiarnię. Krystian prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego poczynania śledzi 181 tysięcy obserwujących. Jakiś czas temu mężczyzna podzielił się z nimi fenomenalną wiadomością. Razem z ukochaną wybrali się na wakacje. Para zawitała do Grecji, tam zwiedzali m.in. Santorini i Kretę. W trakcie bajkowego wypoczynku Krystian postanowił oświadczyć się Oliwii i został przyjęty.

"Hotel Paradise". Krystian stanął na ślubnym kobiercu? Dodał wymowne zdjęcie

Ostatnio Krystian i Oliwia wybrali się na wesele do znajomych. Mężczyzna opublikował na InstaStories zdjęcie winietki na stole, na której widniał napis "Oliwia Ferretti". W sieci w mgnieniu oka pojawiło się pełno spekulacji, jakoby uczestnik "Hotelu Paradise" miał wziąć potajemny ślub. Niestety, dla fanów pary nie mamy dobrych wieści. Zdjęcie było jedynie połączeniem dwóch karteczek z uroczystości. Być może zakochani sprawdzali tylko, czy Oliwii będzie pasowało nazwisko Krystiana. Na ceremonię zaślubin pary będziemy musieli więc jeszcze trochę poczekać.

