"Love Island". Gilon wtrąciła trzy grosze do afery. Bartek już jej pojechał

Choć "Love Island" dobiegło końca, największa drama dopiero się rozkręca. Przypominamy, że choć zwycięzcami okazali się Armin i Laura, gorąco zrobiło się już po finałowym odcinku. Po tym jak do Polski wrócili pierwsi wyspiarze, na jaw wyszło, że... Bartek zdradził Jaqueline z Karoliną. Sgonina odniosła się do tych doniesień na swoim instagramowym profilu, wszystko potwierdzając. "Jaka była reakcja Bartka i Karoliny na to, że ich nakryłaś?" - zapytał widz. Uczestniczka w odpowiedzi zamieściła wymowne nagranie, na którym pokazała zszokowaną minę. "Żałuję, że nie oddali nam wtedy telefonów. Miny były bezcenne i zapamiętam je na długo" - odpisała. Jak sprawę skomentowała Karolina Gilon?

"Love Island". Karolina Gilon przerwała milczenie w sprawie afery

- Nie wiem, jak było dokładnie, tak naprawdę to Karolina, Bartek i Jaqueline wiedzą, jaka jest prawda - zaczeła na Instagramie Gilon. Prowadząca "Love Island" przyznała, że podobnie jak widzowie, czuje się rozczarowana zachowaniem uczestników. - Dostaję od was dużo wiadomości, że czujecie się zawiedzeni, oglądając nasz program i powiem wam, że ja też się czuję zawiedziona, ale mnie tam nie było - powiedziała. Gilon przyznała, że nie może pojąć, dlaczego Bartek i Karolina ukrywali swoje uczucie przed Jaqueline i Rafałem. Prowadząca "Love Island" jest zdania, że sprawę można było załatwić inaczej. Dodała również, że jako kobieta współczuje Jaqueline, że spotkała ją taka sytuacja. - Nie rozumiem, skoro Karolina i Bartek utrzymują, że od dawna mieli coś do siebie, to dlaczego Bartek wrócił do Jaqueline, a Karolina tworzyła parę z Rafałem - zastanawia się Gilon. Pełną część wypowiedzi Karoliny znajdziecie w wideo u góry strony.

"Love Island". Bartek i Karolina odpowiadają Karolinie Gilon

Na odpowiedź Bartka i Karoliny nie trzeba było długo czekać. "Dziwi mnie zachowanie prowadzącej programu, która z jednej strony nie chce się kategorycznie wypowiadać, a z drugiej jednak to robi" - zaczął uczestnik. Bartek kolejno zarzucił prowadzącej "Love Island" brak profesjonalizmu. Wszystko dlatego, że ewidentnie stanęła po stornie Jaqueline. "Prowadząca programu powinna najpierw usłyszeć wersje od obu stron, zanim osobiście zabierze głos. Fraternizowanie się tylko z jednym z uczestników jest co najmniej mało profesjonalne" - ocenił. Karolina udostępniła odpowiedź Bartka na swoim Instagramie.

