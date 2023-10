Dziesiąty jubileuszowy sezon programu "Rolnik szuka żony" rozkręcił się już na dobre. Uczestniczki i uczestnicy zdążyli już wybrać trzech kandydatów bądź kandydatki, którzy pojawili się na ich gospodarstwach. Artur do swojego domu zaprosił Blankę, Aleksandrę i Sarę. Przystojny rolnik stara się nie faworyzować żadnej z uczestniczek, ale nie da się ukryć, że w towarzystwie Blanki jest wyjątkowo rozpromieniony i para doskonale czuje się w swoim towarzystwie. Czy to właśnie ona będzie jego finalnym wyborem? Wygląda na to, że jego kandydatka chce dodatkowo podkręcić te domysły. W mediach społecznościowych wyznała, że jest zakochana. Mało tego, z radością dzieli się relacjami z romantycznych randek. Pozostało jedno pytanie - czy obiektem jej westchnień został właśnie Artur?

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o ślubach w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Jest rozżalona

"Rolnik szuka żony". Blanka jest nadal z Arturem? Kandydatka rolnika podkręca atmosferę

Zdjęcia do programu "Rolnik szuka żony" powstają jeszcze w trakcie lata. Trudno się dziwić, to wtedy przyroda na wsi wygląda najpiękniej. Biorąc pod uwagę, że program emitowany jest z opóźnieniem, to rolnicy i rolniczki w momencie emisji mają już za sobą decyzję, z kim stworzą parę. Do czasu finałowego odcinka sporo może się zmienić, ale jedno jest pewne, póki widzowie nadal oglądają program, uczestników obowiązuje absolutna tajemnica i nie mogą zdradzać zakończenia. To nie przeszkadza im jednak w podkręcaniu atmosfery w mediach społecznościowych. Kandydatka Artura, 24-letnia Blanka z Szydłowca, doskonale wie, jak to zrobić. Na Instagramie pokazuje zdjęcia, które sugerują, że jest po uszy zakochana. Kandydatka Artura pokazała ogromny bukiet czerwonych róż, romantyczną randkę w restauracji i wieczór z tajemniczym mężczyzną. Twarz mężczyzny została oczywiście ukryta, więc widzowie programu "Rolnik szuka żony" mogą się jedynie domyślać, kto pojawia się w kadrze. Z pewnością właśnie w towarzystwie Blanki widzieliby Artura, bo od razy zauważyli, że para ma się ku sobie. Czy to właśnie ja wybrał rolnik? Na tę odpowiedź z pewnością musimy jeszcze zaczekać. Romantyczne ujęcia udostępnione przez uczestniczkę znajdziecie w galerii na górze strony .

"Rolnik szuka żony". Widzowie już wybrali partnerkę dla Artura. "Jak oni do siebie pasują"

Widzowie programu "Rolnik szuka żony" na bieżąco dzielą się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. Według nich to właśnie Blanka stworzyłaby idealną parę z rolnikiem. Zgadzacie się z tymi opiniami? "Bardzo pozytywna i podobno do niego. Mam nadzieję, że ją wybierze", "Blanka to super dziewczyna. Zobaczymy, co będzie dalej", "Jak oni do siebie pasują" - czytamy w komentarzach na Facebooku. Kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony" zostanie wyemitowany 22 października. Będziecie oglądać?