Maciej Kazek z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" 17 października opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala. Rolnik trafił do Światowego Centrum Słuchu i poinformował, że czeka go operacja ucha. Prawie trzygodzinny zabieg związany był z jego problemami ze słuchem. Uczestnik matrymonialnego show TVP1 właśnie uspokoił fanów zdjęciem z sali pooperacyjnej. Wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem i rolnik powoli wraca do zdrowia.

Maciej Kazek z programu "Rolnik szuka żony" zaniepokoił fanów zdjęciem ze szpitala. Rolnik jest już na szczęście po operacji i wygląda na to, że czuje się dobrze. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie ze szpitalnego łózka. Na jego głowie widoczny jest bandaż, ale po uśmiechniętej minie Macieja można domniemywać, że już odzyskuje siły. Jak się okazało, wszczepiono mu implant, który ma wpłynąć na poprawę słuchu. W kilku słowach poinformował o swoim stanie i podziękował za wsparcie, które otrzymał od fanów. Od czasu zakończenia programu "Rolnik szuka żony" Maciej pozostał aktywny na Instagramie, gdzie dzieli się relacjami z codziennego życia. Jego konto obserwuje ponad 24 tysiące internautów, więc z pewnością spore grono martwiło się jego stanem zdrowia. Zdjęcie z sali pooperacyjnej opublikowane przez Macieja znajdziecie w galerii na górze strony .

Właśnie wróciłem z sali operacyjnej. Implant wszczepiony. Operacja trwała 2,5 godziny. Dzięki za trzymanie kciuków - poinformował na InstaStories.

"Rolnik szuka żony". Maciej w programie związał się z Iloną. Ich relacja szybko się rozpadła

Maciej Kazek w programie "Rolnik szuka żony" spośród wszystkich kandydatek zdecydował się stworzyć parę z Iloną. Ich relacja nie przetrwała jednak nawet do finałowego odcinka. - Jeżeli czuł, a z pewnością czuł, że do siebie nie pasujemy, to szkoda, że tak późno padły od niego te słowa (...) Trzymał mnie na dystans (...) Zabrakło uczucia - podkreśliła w ostatnim odcinku rozżalona Ilona. Po zakończeniu programu uczestniczka szybko znalazła szczęście. W maju 2023 roku poinformowała na Instagramie, że się zaręczyła. "Emocje wśród rodziny i znajomych już opadły, a teraz mogę pochwalić się światu" - napisała w opisie zdjęcia i pokazała dłoń z zaręczynowym pierścionkiem, co od razu spotkało się z entuzjastyczną reakcją fanów.