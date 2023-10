Za nami finał "Love Island", który wywołał ogromne emocje wśród fanów formatu. Sam program od lat cieszy się dużą popularnością wśród widzów Polsatu. Nic więc dziwnego, że stacja wcale nie zamierza z niego rezygnować. Za pomocą swojej strony internetowej i mediów społecznościowych ogłosili już nawet casting do następnej edycji. Zajrzeliśmy do formularza zgłoszeniowego.

Zobacz wideo Karolina Gilon wyznała, co sądzi o skandalach w "Love Island"

"Love Island". Ruszył casting do nowej edycji. Na te pytania trzeba odpowiedzieć

Patrząc na zamieszanie wokół Jaqueline i Bartka, trudno jest stwierdzić, że ósmy sezon "Love Island" to już przeszłość. Na pewno jednak nie będzie już dalej emitowany, a to oznacza nową edycję i nowych uczestników. Na kanałach Polsatu opublikowano już oficjalny formularz zgłoszeniowy. Chętni muszą odpowiedzieć na ponad 20 pytań. Poza takimi oczywistymi jak imię i nazwisko, wiek czy dane kontaktowe, produkcja pyta także o wagę i wzrost. Trzeba także załączyć zdjęcie twarzy oraz całej sylwetki. Pozostałe pytania są już bardziej szczegółowe: orientacja seksualna, wykształcenie, zawód wykonany obecnie, hobby, a nawet "szczególne umiejętności". To jednak nie koniec. Chociaż nie powinno to dziwić przy programie randkowym, to duża część formularza zawiera drobiazgowe pytania o poprzednie relacje. "Czy jesteś singlem?", "Jak długo jesteś singlem?", "Jak długo trwał twój ostatni związek?", "W ilu związkach byłeś/-aś?", "Czy byłeś/-aś zaręczony/-a?", "Czy byłeś/-aś w związku małżeńskim?", "Czy masz dzieci?" - czytamy w kwestionariuszu.

Na koniec produkcja zadaje już dwa bardzo ogólne pytania: "Czy kiedykolwiek występowałeś/-aś, zgłaszałeś/-aś się, lub jesteś w trakcie rekrutacji do innych programów telewizyjnych, lub internetowych? Jeśli tak, wymień kiedy i do jakich" i "Czy są jakieś inne fakty, o których powinniśmy wiedzieć? Takie, które mogą zaważyć na twoim uczestnictwie w programie lub mogą mieć negatywny wpływ na twój wizerunek?". Zgłosilibyście się?

"Love Island". Mocny finał ósmego sezonu. Znamy zwycięzców

14 października wyemitowano ostatni, finałowy odcinek ósmej edycji "Love Island". W związku z tym poznaliśmy zwycięzców. O tym, kto zdobędzie główną nagrodę, decydowali widzowie. Ich głosami Laura i Armin pokonali Jaquelinę i Bartka, Oliwię i Adama oraz Karolinę i Rafała. Szczęśliwa para w rozmowie z mediami zdradziła nawet, na co przeznaczy wygrane pieniądze. Laura przyznała, że stawia na rozwój osobisty, a Armin odpowiedział bardziej żartobliwie: "kupimy Thermomiksa".