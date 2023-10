Klaudia El Dursi od początku związana jest z "Hotelem Paradise". Choć z pewnością sporo widzów nie wyobraża sobie następnych sezonów bez niej, to są i tacy, którzy chcą zmiany prowadzącej. Wszystko przez zamieszanie wokół ostatniej edycji. Zaczęło się od niewłaściwego zachowania uczestników wobec Łucji, co zakrawało nawet o nękanie i było zgłaszane do KRRiT. Do tego doszedł fakt, że Roch jest bratem wysoko postawionego pracownika stacji. Spowodowało to falę negatywnych komentarzy wobec produkcji w mediach społecznościowych. Wśród tych głosów coraz częściej pojawiają się i takie, które proponują poważne zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi myśli o nowej pracy? Zdradziła, czy widziałaby siebie w "DDTVN"

"Hotel Paradise". Internauci domagają się zmian. Mówią o nowej prowadzącej

Niemal od pierwszego odcinka siódmej edycji "Hotelu Paradise" na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych pojawiają się pełne emocji komentarze widzów. Nie przebierają oni w słowach i nie boją się krytykować ulubionego show. Obrywa się zarówno uczestnikom, jak i produkcji. W tej pierwszej grupie najczęściej internauci negatywne oceniają zachowania Rocha, który od początku próbuje skłócić ze sobą pozostałych mieszkańców rajskiego hotelu. Z drugiej strony widzowie nie są zadowoleni z postępowania produkcji, która nie ukróciła hejtu ukierunkowanego na Łucję czy zgodziła się na dołączenie do rywalizacji bliskiego członka rodziny pracownika stacji. Za niektóre wypowiedzi oberwał nawet "Pan Lektor". To jednak nie koniec. Tym razem część internautów skierowała swoją uwagę na Klaudię El Dursi. Ich zdaniem nie sprawdza się ona jako prowadząca. Argumentują to tym, że w żaden sposób nie zareagowała na niewłaściwe zachowanie uczestników i nie próbowała zadbać o prawidłową atmosferę między nimi.

"Hotel Paradise". Jest nowa kandydatka na prowadzącą? Internauci nie mają złudzeń

W związku z tymi zarzutami internauci mówią jasno: nowa prowadząca powinna dołączyć do programu już od następnego sezonu. Co więcej, mają oni nawet odpowiednią kandydatkę na jej miejsce. Zamiast Klaudii El Dursi proponują Łucję, czyli uczestniczkę siódmej edycji, która była ofiarą knucia i spisków grupy. "Pani Klaudii już dziękujemy za prowadzenie. Łucja mogłaby zastąpić panią z powodzeniem. Widać, że pani wyskoczyła z roli prowadzącej, a wskoczyła w rolę trzymającą z Rochem i jego ekipą. Wstyd", "Pora na wymianę prowadzącej, która nic nie wnosi… Łucja zdecydowanie lepiej by się sprawdziła" - czytamy pod jednym z postów na profilu show. Co o tym sądzicie?