Laluna zyskała popularność dzięki udziałowi w hitowym show "Królowe życia". Już w trakcie emisji odcinków z jej udziałem dała się poznać jako osoba lubiąca medycynę estetyczną. Gwiazda TTV ma za sobą już kilka zmian w wyglądzie. Wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie jest koniec. Za pomocą mediów społecznościowych ogłosiła, że przygotowuje się do kolejnego zabiegu. Zdradziła nawet, czego będzie on dotyczył.

Zobacz wideo Sylwia Bomba zdradziła, czy mogłaby się pogodzić z Laluną

"Królowe życia". Laluna zapowiada kolejną zmianę wizerunkową

Gwiazda "Królowych życia" od zawsze jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chociaż program już jakiś czas temu zniknął z anteny, to wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem fanów. Do tego dochodzą widzowie nowego formatu z jej udziałem - "Diabelnie boskie". Laluna chętnie nawiązuje kontakt z obserwatorami, chociażby poprzez organizowanie częstych Q&A. W ostatniej takich sesji pojawił się wątek zabiegu, do którego przygotowuje się celebrytka. "Będziesz zmieniać kolor oczu?" - zapytał internauta.

Tak, po walce lecę na konsultacje do Paryża. Chcę zmienić kolor na 100 proc. - odpowiedziała.

Laluna miała na myśli zbliżającą się walkę Clout MMA 2, która odbędzie się 28 października w Płocku. W czasie przygotowań do starcia nie może poddawać się żadnym zabiegom - stąd jeszcze trochę poczeka na wymarzony kolor oczu. Nie wiadomo jednak, o jaką barwę chodzi, ponieważ tego już celebrytka nie zdradziła. Będziemy musieli poczekać na efekt końcowy.

Laluna fot. instagram/lala_lalua_official

"Królowe życia". Córka Laluny zniknęła z ekranów. Wiemy, dlaczego

W "Królowych życia" Lalunie często towarzyszyła jej córka. Jednak mniej więcej trzy lata temu przestała pojawiać się w telewizji. Nie występuje też w nowym formacie z udziałem matki - "Diabelnie boskie". Celebrytka wyznała, dlaczego Laura podjęła taką decyzję. "Laura nie bierze udziału w programie, bo nie ma na to ochoty i ma do tego prawo. Ma inne priorytety w życiu!" - napisała na Instagramie.

Tymczasem Laura niedługo skończy 20 lat. Po zdjęciach, które publikuje w sieci, widać, że od czasu ostatniego występu w telewizji bardzo się zmieniła. Wiele osób zastanawia się też, czy dziewczyna nie zainspiruje się mamą i nie będzie korzystać z medycyny estetycznej. Laluna w jednym odcinków "Królowych życia" wyznała jednak, że wolałaby, aby jej córka została naturalna.