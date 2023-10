Jaquline, jedna z uczestniczek ósmego sezonu "Love Island", wyznała fanom, że jeszcze przed powrotem do Polski została singielką. Przyznała, że jej programowy partner, Bartek, zdradził ją z inną islanderką, Karoliną. Wywołało to sporo emocji wśród fanów show, którzy zaczęli domagać się wyjaśnień od całej trójki. W poniedziałek 16 października Gackowska opublikowała na profilu na Instagramie live, w którym przekazała swoją wersję wydarzeń. Dołączył do niej koszykarz. Niedługo później do ich słów odniosła się Sgonina.

"Love Island". Jaqueline komentuje oświadczenie Bartka i Karoliny. Opowiada, jak ich nakryła

Jaqueline niedługo po relacji z udziałem Bartka i Karoliny opublikowała na swoim instagramowym profilu stories, w którym skomentowała ich wypowiedzi. - Oglądałam live'a, bo byłam mega ciekawa, jak się odniosą do tej sytuacji - stwierdziła. - Padły słowa, że oni chcieli, abym ich przyłapała. Po pierwsze to było tak, że ja spałam i nagle obudziłam się z silnym przeczuciem, że muszę wstać i zobaczyć co się dzieje - zaczęła.

Weszłam do nich przez balkon (...). Ale tak silnie to czułam, że muszę to sprawdzić i moja intuicja mnie nie zawiodła. Rafał jeszcze próbował mnie ściągnąć z balkonu. (...) Przeszłam przez ten balkon, otworzyłam drzwi, zobaczyłam te ich miny i mówię do nich nie te słowa, które przytoczyła Karolina, jestem tego pewna. Powiedziałam: "cześć misiaki, dobrze się bawicie?" (...). Wiedziałam, że oni nic nie wypowiedzą, bo to trwało z dziesięć sekund, więc mówię: "bawcie się dobrze, dobranoc" - opowiadała.

Sgonina zwróciła też uwagę na wyjaśnienia Karoliny, która stwierdziła, że nie została nakryta z Bartkiem na stosunku. - Nie jestem w stanie im tego udowodnić. (...) Widzę ich w łóżku. Karolina jest na nim. Ma na sobie koszulkę. Dołu nie ma. On pod spodem. Wiecie, żebym ja była przekonana, że w tym momencie, w którym ja weszłam, był w środku, musiałabym tam zajrzeć. Oczywiście nie zrobiłam tego (...). Wyglądało to jednoznacznie - mówiła.

Dalej Jaquline opowiedziała też o tym, czego dowiedziała się od pozostałych islanderów. Według ich relacji między Bartkiem a Karoliną miało dochodzić do zbliżeń kilka razy po finale. - Wiem od pozostałych uczestników, że się działo i to wiele razy po finale, więc jestem pewna, że się działo. Może nie bezpośrednio w tej sekundzie, kiedy ja weszłam - dodała.

"Love Island". Karolina zarzuciła Jaquline, że... nieodpowiednio zareagowała na zdradę

Karolina na swoim instagramowym profilu stwierdziła również, że Jaqueline może w rzeczywistości się mniej przejmować zdradą, niż pokazuje, bo miała nie płakać. Sgonina odniosła się także i do tego zarzutu. - Kolejny jest taki, że nieodpowiednio zareagowałam na tę sytuację, że miałam śmiech. Tak, potwierdzam, miałam śmiech, bo mnie tak zatkało, że tak zareagowałam. (...) To była dla mnie szokująca sytuacja. Siedząc z Oliwką w pokoju, słyszymy, że idą w naszą stronę Bartek i Karolina. Oni o tym nie wiedzieli, ale my ich widziałyśmy przez okno i oni się śmiali. Wiecie, jest taka sytuacja, a oni się do siebie śmieją - wyznała.

Czy było mi przykro następnego dnia? Tak. Nie dlatego, że mam złamane serce, bo nie otworzyłam go przed Bartkiem, to był dla mnie za krótki czas. (...) Było mi przykro z takiego czysto ludzkiego powodu, że zostałam potraktowana bez szacunku, nie zasłużyłam na to (...). Ja dawałam szansę temu związkowi i szczerze myślałam, że może coś z tego wyjść - dodała na koniec.

Na koniec Jaquline odniosła się do słów Bartka, który stwierdził, że nie dopuszczała go do siebie. Wyznała przy tym, że pierwszy raz była z mężczyzną, którego pocałunek jej nie odpowiadał. Uczestniczka miała go o tym poinformować i dać pewne rady. To miało zaboleć koszykarza. Na pozostałe kwestie Sgonina odpowiedziała w Q&A, które możecie zobaczyć w galerii na górze strony.