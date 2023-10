Małgorzata Teodorska po latach o relacji z szejkiem z Dubaju. "Może kiedyś"

Małgorzata Teodorska karierę zaczynała od modelingu. Warunki fizyczne pozwoliły jej na otwarcie wrót show-biznesu. Szerszej publiczności dała się poznać w 2001 roku, kiedy zadebiutowała jedną z głównych ról w serialu "Plebania". Grana przez nią Irka jest wspominana przez telewidzów aż do dzisiaj, o czym świadczą m.in. komentarze pod zdjęciami aktorki w mediach społecznościowych.

Małgorzata Teodorska odniosła się do plotek o życiu u boku szejka z Dubaju. "Nie znam"

Po tym, jak TVP zakończyło emisję serialu, Teodorska miała dostać propozycję wyjazdu do Dubaju i wspólnego zamieszkania z szejkiem. Ten miał ją w sobie rozkochać, a wtedy 30-letnia aktorka miała spakować walizki i lecieć do niego. Szybko jednak pojawiły się pewne przeszkody, o czym pisaliśmy TUTAJ. Niedawno była aktorka (a obecnie ekspertka w branży beauty) odniosła się do tych plotek na swoim Instagramie.

Nie znam dubajskiego szejka. Może kiedyś poznam - skwitowała.

Małgorzata Teodorska zmieniła profesję. Do show-biznesu nie chce wracać

Małgorzata Teodorska, jak już wspomnieliśmy, zmieniła profesję i dziś pracuje w branży beauty. Niedawno udzieliła wywiadu Plejadzie, w którym opowiadała, że jest szczęśliwa i spełniona w swojej obecnej pracy. Jej zdaniem show-biznes jest "bezwzględny i brutalny". Odniosła się również do przypominania rok w rok jej życiorysu.

Show-biznes był bezwzględny i brutalny. Kiedy do nich wchodzisz, stajesz się towarem. Przypomnę, że odnoszę się do czasów, kiedy portale plotkarskie dopiero zaczynały swój byt. Wszystkie chwyty dozwolone byle zaciekawić czytelnika. Sprzedawała się tania sensacja. Prawda była nudna, nie sprzedawała się. (...) Nie wiem, po co to robią. W sieci od wielu lat krążą te same nagłówki niemające nic wspólnego z prawdą. Nie reaguję. Zresztą nigdy nie reagowałam i nie chodziłam po sądach. Robię swoje i nie oglądam się za siebie - powiedziała.

Teodorska jest obecnie w związku z Miłoszem Krawczykiem - wynalazcą wózka inwalidzkiego, który jest w stanie pokonać niemal każdą przeszkodę. Sam mężczyzna również się na nim porusza. Para po roku doczekała się syna - Filipa. Celebrytka ma również córkę, którą urodziła w wieku 17 lat - Wiktorię. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.