Po finale ósmej edycji "Love Island" wrze. I to nie za sprawą pary, która wygrała, czyli Armina i Laury. Teraz głównymi bohaterami plotek są Bartek i Jaqueline. Wyszło bowiem na jaw, że wrócili do Polski jako single. Jaqueline ujawniła, że Bartek zdradził ją z Karoliną. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Teraz Karolina postanowiła wszystko wyjaśnić, organizując instagramowego live'a. Takich szczegółów chyba nikt się nie spodziewał!

Zobacz wideo Żaki przyłapała Bartka na zdradzie i to tuż po finale "Love Island"

"Love Island". Karolina tłumaczy się z romansu z Bartkiem. Co naprawdę widziała Jaqueline?

Karolina postanowiła odezwać się do fanów na Instagramie i wszystko wyjaśnić. Opowiedziała, co zaszło na Wyspie Miłości. Okazuje się, że z Bartkiem połączyło ją głębsze uczucie. Zapewniła, że on i Żaki nie byli w prawdziwym związku, a tworzyli jedynie parę w programie. Tłumaczyła się, że Jaqueline nie przyłapała ich w najbardziej intymnym momencie.

"Wracając do wieczoru finałowego, mieliśmy czas na wspólne siedzenie, obgadanie tego wszystkiego. (...) Bardzo dużo rozmawialiśmy i od słowa do słowa przegadaliśmy sześć godzin. (...) Ja poszłam do siebie, spałam w osobnym łóżku. Czekaliśmy na następny dzień. Następny dzień - znowu pełno rozmów, takiego otworzenia się przed samym sobą, że oboje się wkręciliśmy. (...) I takie wyznania poza kamerami, uwierzcie, że znaczy coś więcej. (...) Następnego wieczoru, jak już było przez Żaki powiedziane, "przyłapała nas". Sytuacja troszeczkę do sprostowania, bo siedziałam na Bartku, jak najbardziej, bo siedziałam na nim i się całowaliśmy. (...) Żaki nie przyłapała nas. Ona po prostu weszła, gdy ja siedziałam i całowaliśmy się namiętnie, ale nie byliśmy rozebrani. To nie jest tłumaczenie, że do niczego nie doszło" - podkreśliła Karolina.

Uczestniczka show stwierdziła też, że Jaqueline teraz próbuje zdobyć duże zasięgi dzięki swojej historii, a tak naprawdę wcale nie była zrozpaczona, gdy zobaczyła Bartka z inną kobietą. Karolina stwierdziła, że ona w takiej sytuacji byłaby zrozpaczona. Teraz natomiast razem z Bartkiem chce tworzyć relację w "prawdziwym świecie". Zapewniła, że chcą, by wszystko odbyło się "krok po kroczku" i marzą o prawdziwej pierwszej randce. Myślicie, że ich relacja ma szansę?