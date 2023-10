"Milionerzy". Uczestniczka poległa na pytaniu na 10 tysięcy złotych. Chodziło o zwierzę nazywane tarpanem

"Milionerzy" od lat cieszą się dużą popularnością widzów, którzy chętnie śledzą zmagania uczestników z kolejnymi pytaniami, dzięki którym mają szansę na wygranie miliona złotych. Tym razem w programie wystąpiła Martyna Radyńska, która z wykształcenia jest kosmetolożką. Kobieta nie ukrywała, że się stresuje, ale doskonale radziła sobie z kolejnymi pytaniami. Niestety, to za 10 tysięcy złotych ją pokonało.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle kosztował najdroższy polski film!

"Milionerzy". Jakie zwierzę nazywamy tarpanem? Uczestniczka poległa na pytaniu na 10 tysięcy złotych

Martyna Radyńska początkowo szła jak burza. Na początku odpowiedziała na pytanie, brzmiało: "Co zbiera ten, kto sieje wiatr?". Wśród odpowiedzi mogła wybrać: "A. burzę, B. chmury, C. lanie, D. plewy". Mimo że pytanie było banalne, to jednak uczestniczka była tak zdenerwowana sytuacją, że musiała poprosić o pierwsze koło ratunkowe. Wybrała pomoc publiczności, która oczywiście postawiła na odpowiedź A, która była poprawna.

Z kolejnymi pytaniami Martyna radziła sobie całkiem nieźle, ale znów musiała poprosić o pomoc przy pytaniu za 5 tysięcy złotych. Brzmiało ono: "Grek Grekowi "nalewa napój z makowej tłoczony rośliny, co śmierć sprowadza" w powieści poetyckiej "Lambro". Wśród odpowiedzi można było wybrać: "A. A. Adama Zagajewskiego, B. Adama Mickiewicza, C. Juliusza Słowackiego, D. Zygmunta Krasińskiego". W tym wypadku uczestniczka wybrała koło ratunkowe "pół na pół", dzięki któremu wybrała poprawną odpowiedź C. Przeczytaj też: "Milionerzy". Pani Joanna nie wiedziała, co to Agrykola. Musiała wykorzystać ostatnie koło

Niestety, Martyna Radyńska poległa przy pytaniu za 10 tysięcy złotych. Brzmiało ono: "Podłużne usypisko i zwierzę nazywane tarpanem znajdziemy w synonimie słowa". Uczestniczka musiała wytypować jedną poprawną odpowiedź wśród czterech podanych: "A. leń, B. wałkoń, C. bęcwał, D. głupiec". Martyna Radyńska wskazała na odpowiedź B, która była nieprawidłowa. Właściwym wyborem było A. To sprawiło, że uczestniczka musiała pożegnać się z programem, mając na koncie tysiąc złotych.