Za nami emocjonujący finał ósmego już sezonu show Polsatu "Love Island". Zwycięzcami zostali Laura i Armin, co mniej więcej odzwierciedlało przewidywania widzów. Choć wielu z nich liczyło na zupełnie inną parę. Niemałym zainteresowaniem cieszyli się też Bartek i Jaqueline, którzy ostatecznie zajęli dopiero drugie miejsce. Jednak niedługo po emisji ostatniego odcinka tej edycji pojawiły się dość ciekawe doniesienia w ich sprawie. Wiele wskazuje na to, że rozstali się jeszcze przed powrotem do Polski. Uczestniczka programu w końcu zdradziła, co się wydarzyło między nimi.

Zobacz wideo "Love Island". Jaqueline po finale przyłapała Bartka w łóżku z Karoliną"

"Love Island". Jaqueline zdradza powód rozstania z Bartkiem

Uczestnicy ósmego sezonu "Love Island" wracają do Polski, co chętnie relacjonują w mediach społecznościowych. Jednak oglądając profil na Instagramie Jaqueline, można zauważyć, że do ojczyzny wraca bez Bartka, co sama zresztą przyznała. "Wracam do Polski jako singielka. Opowiem wam więcej na dniach" - napisała na InstaStories. W poniedziałek 16 października faktycznie zabrała głos w tej sprawie, aby zaspokoić ciekawość fanów. "Pięknie dziękuję za wszystkie miłe wiadomości! To bardzo budujące. Spekulacje w internecie są prawdą - zastałam Bartka w łóżku z Karoliną" - wyznała celebrytka.

Internauci cały czas zasypują Żaki pytaniami o to, co zaszło między Bartkiem a Karoliną. Uczestniczka odpowiedziała na część z nich pod ostatnim postem opublikowanym na swoim profilu. Wyznała tam, że zdrada programowego partnera ją zabolała. "Ja też czuję się oszukana" - odpisała jednej z fanek.

"Love Island". Nie tylko Bartek i Jaqueline wrócili do Polski jako single?

Fani "Love Island" podejrzewają, że do Polski jako singielka wróciła także Oliwia. Uczestniczka, razem z Jaqueline, zamieściła wymowne nagranie w mediach społecznościowych. Wyznała na nim, że nie udało jej się znaleźć w programie drugiej połówki. - Właśnie wracamy z "Wyspy miłości". Miłości może nie znalazłyśmy, ale siebie znalazłyśmy. Więcej informacji na pewno na dniach wam podamy, więc czekajcie i miłego dnia wam życzę - słyszymy.

Internauci od razu zaczęli spekulować, że tym samym dała znać, że ona i Adam to już przeszłość. Wywołało to falę negatywnych komentarzy wobec programu na jego oficjalnym profilu na Instagramie. "Dwie pary już na lotnisku wyznały, że nie są razem. I jak tutaj wierzyć, że w odcinkach, które oglądamy, jest szczerość uczestników? Po co te chore wyznania przed finałem", "Ledwo wyszli z willi, a wszyscy już są singlami" - możemy przeczytać pod jednym z postów.