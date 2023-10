Fanem zespołu Blog27 był każdy nastolatek. Jak wyglądają Ala i Tola po latach?

To właśnie one dały początek słynnemu stylowi emo w Polsce. Ala Boratyn i Tola Szlagowska były członkiniami zespołu Blog 27. Dwie nastolatki zawładnęły sceną w 2005 roku. Do ich najpopularniejszych piosenek można zaliczyć "Uh La La La" czy "Wid Out Ya". Piosenkarki zyskały rozpoznawalność dzięki wyjątkowemu wizerunkowi. Nietypowy wygląd na scenie zawierał między innymi liczne kolczyki, mocny makijaż czy grzywkę na bok. Dwie dekady temu to właśnie tak chciała wyglądać każda nastolatka. Co dziś słychać u Ali i Toli?

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska wyznaje, czy "Lombard" wystąpi razem na scenie. "Miałam gotowość"

Jak dzisiaj wyglądają Ala i Tola z zespołu Blog 27? Kiedyś szalała za nimi każda nastolatka

Pierwszy krążek zespołu Blog 27 pt. "LOL" dwukrotnie zdobył miano platynowej płyty. Sprzedał się w nakładzie aż 250 tysięcy. Polskie nastolatki uwielbiały muzykę Ali i Toli. Wkrótce okazało się, że dziewczyny mają duże szanse na zagraniczną karierę. Ich piosenki nucono w Europie Zachodniej, a nawet w Japonii. Po dwóch latach działalności zespół jednak się rozpadł. Ala i Tola rozeszły się w dwie różne strony. Pierwsza z nich rok po rozłamie wydała własną płytę. Nie udało jej się jednak powtórzyć sukcesu zespołu. 13 lat później Ala Boratyn wydała album z Jakubem Sikorą pt. "Jutro". Okazało się, że muzycy są parą również w życiu prywatnym. Obecnie zakochani tworzą piosenki w ramach duetu Ala Zastary.

Alicja Boratyn z Blog 27 instagram.com/ala.zastary

Tola Szlagowska nieco przebranżowiła się po rozwiązaniu zespołu Blog 27. W 2008 roku piosenkarka wystąpiła w serialu "39 i pół". Po jakimś czasie wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Za oceanem kształciła się w szkole muzycznej, nagrywała utwory, a także pracowała jako opiekunka. W 2021 roku wydała płytę "Subtitles". Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Zespół Blog 27 istniał zaledwie dwa lata. Dlaczego się rozpadł?

Zespół Blog 27 odnosił liczne sukcesy. Wiele osób było w szoku, gdy Ala i Tola postanowiły zakończyć współpracę. Wyszło na jaw, że 2006 roku to Boratyn postanowiła odejść. - Cieszyłam się, że osiągnęłyśmy sukces w Polsce i za granicą, ale brakowało mi koncertów na żywo. A w tym zespole muzyka i twórczość nie były na pierwszym miejscu: największy nacisk kładziono na promocję i ubiór. Nie przepadałam za promocjami, wywiadami, wyjazdami - ciągle miałam wrażenie, że ktoś mną steruje, a moje zdanie się nie liczy - słowa Ali z jednego z wywiadów cytuje eska.pl. Słuchaliście zespołu Blog27?

Tola Szlagowska Fot. Rafal Mielnik / Agencja Wyborcza.pl