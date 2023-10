Angelina Jolie od lat jest wielką gwiazdą Hollywood, która budzi emocje nie tylko ze względu na zawodowe projekty, w jakie się angażuje, ale również za sprawą życia prywatnego. Kilka lat temu aktorka rozstała się z Bradem Pittem. Rozpad relacji należał do dość hucznych i przebiegał w atmosferze skandalu. Od tamtego momentu gwiazda strzeże prywatności jak ognia i nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Zniknęła także z życia publicznego i rzadko pokazuje się na salonach czy imprezach branżowych. Wygląda na to, że już niebawem może się to zmienić. Dla fanów Angeliny Jolie mamy fenomenalne wieści. Aktorka z przytupem powraca na wielkie ekrany. Tym razem wcieli się w postać boskiej Marii Callas w filmie Pabla Larraina. Do sieci wyciekły pierwsze zdjęcia z planu. Wiemy, jak będzie wyglądać po metamorfozie.

Angelina Jolie w filmie o Marii Callas

Już niebawem zobaczymy Angelinę Jolie jako Marię Callas, czyli jedną z najwybitniejszych hollywoodzkich pieśniarek. "Burzliwa, piękna i tragiczna historia życia jednej z największych śpiewaczek operowych, przedstawiona z perspektywy jej ostatnich dni w Paryżu w latach 70." - czytamy w zapowiedzi produkcji.

Za reżyserię odpowiedzialny jest Pablo Larrain, pochodzący z Chile. "Możliwość połączenia moich dwóch najgłębszych i najbardziej osobistych pasji: kina i opery, była długo oczekiwanym marzeniem. (...) Jestem niesamowicie podekscytowany rozpoczęciem pracy nad filmem "Maria", który, mam nadzieję, przybliży widzom na całym świecie niezwykłe życie i twórczość Marii Callas, dzięki wspaniałemu scenariuszowi Stevena Knighta, pracy całej obsady i ekipy, a zwłaszcza genialnej pracy i niezwykłemu przygotowaniu Angeliny" - napisał w oświadczeniu. Mężczyzna stworzył już wiele produkcji. Niektóre z nich były nominowane do Oscara m.in. "Nie" i "Jackie".

Angelina Jolie jako Maria Callas. Są pierwsze zdjęcia

W sieci zaczęły się pojawiać pierwsze ujęcia z planu. Możemy na nich zobaczyć Angelinę Jolie w pełnej charakteryzacji. Trzeba przyznać, że jest niezwykle podobna do odtwarzanej przez nią gwiazdy. Internauci nie kryją podziwu. Aktorka również bardzo poważnie podchodzi do powierzonego zadania. W jednej z rozmów zapewniała, że da z siebie wszystko. Co ciekawe stylizacje, jakie będą pojawiać się w filmie, wzorowane są na oryginalnych strojach śpiewaczki operowej. W obsadzie produkcji znajdują się również: Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee czy Valeria Golino. Zamierzacie wybrać się na premierę?