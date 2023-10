Zakończyła się ósma odsłona "Love Island. Wyspy miłości". Nie da się ukryć, że ten sezon zapewnił widzom ogromną dawkę emocji. W wielkim finale znalazły się cztery pary. Zwycięzcami zostali Laura i Armin. Na drugiej pozycji uplasowali się Jaqueline i Bartek. Trzecie miejsce zgarnęli Karolina i Rafał. Z kolei na czwartej pozycji pojawili się Oliwia oraz Adam. Po zakończeniu show wszyscy musieli pożegnać się z rajską wyspą. Wkrótce okazało się, że Jaqueline oraz Bartek najprawdopodobniej wrócili do domu jako single. Teraz wyszło na jaw, że być może nie byli jedyni.

"Love Island. Wyspa miłości". Kolejna para rozstała się po powrocie do Polski? Wymowne słowa jednej z uczestniczek

Uczestnicy najnowszej edycji "Love Island. Wyspy miłości" odzyskali telefony jeszcze na lotnisku. Z tego względu część z nich relacjonowała swój powrót na profilach na Instagramie. Zaglądając na konto w mediach społecznościowych Oliwii, fani mogli się dowiedzieć, że jej związek najprawdopodobniej się rozpadł. Bohaterka show zamieściła nagranie wraz z Jaqueline, w którym wypowiedziała wymowne słowa. - Właśnie wracamy z "Wyspy miłości". Miłości może nie znalazłyśmy, ale siebie znalazłyśmy. Więcej informacji na pewno na dniach wam podamy, więc czekajcie i miłego dnia wam życzę - powiedziała.

Fani od razu wyłapali, że związek Oliwii i Adama się rozpadł. Na oficjalnym profilu "Love Island" pojawiły się nawiązujące do tego komentarze. Zaczęli wątpić w prawdziwość relacji zawartych w programie. "Dwie pary już na lotnisku wyznały, że nie są razem. I jak tutaj wierzyć, że w odcinkach, które oglądamy, jest szczerość uczestników? Po co te chore wyznania przed finałem", "Ledwo wyszli z willi, a wszyscy już są singlami" - czytamy pod jednym z postów. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Love Island. Wyspa miłości". Rozstanie Jaqueline i Bartka zdenerwowało fanów

Jaqueline wprost zakomunikowała fanom, że nie jest już z Bartkiem. Odezwała się do nich jeszcze na lotnisku. - Było fajnie, prawie że do końca. Pod koniec się troszeczkę podziało. Wracam jako singielka do Polski, ale to opowiem wam w ciągu kilku dni, co się wydarzyło - powiedziała na profilu na Instagramie. Fani nie byli zachwyceni. I tym razem uznali, że uczestnicy byli nieszczerzy. "Finał minął, a ona wraca do Polski jako singielka", "Już pokazała swoje prawdziwe oblicze" - czytamy pod jednym z postów na profilu instagramowym "Love Island". Oglądaliście finał randkowego show? ZOBACZ TEŻ: AWANTURA w "Love Island". Poszło o język i Joannę Krupę. Widzowie zażenowani. "Rynsztok"