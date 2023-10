"Milionerzy" wciąż wywołują w widzach mnóstwo emocji. Fani programu chętnie śledzą losy kolejnych uczestników i sami przed telewizorami biorą udział w grze o najwyższą stawkę. Tym razem na fotelu zasiadła pani Joanna, anglistka i księgowa z Krakowa. Szczególny kłopot sprawiło uczestniczce pytanie za 40 tys. złotych. Musiała wykorzystać ostatnie koło ratunkowe i zadzwonić do przyjaciela, a konkretniej do swojego taty. Zdenerwowany próbował doradzić córce, ale ostatecznie wywołał jeszcze więcej wątpliwości. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

"Milionerzy" Agrykola to imię....

Hubert Urbański odczytał pytanie oraz możliwe opcje. Uczestnik miał do wyboru cztery odpowiedzi: A. żeńskie oznaczające pojazd; B. męskie oznaczające kłos; C. żeńskie oznaczające drogę; D. męskie oznaczające rolnika. Pani Joanna zaczęła intensywnie zastanawiać się nad odpowiedzią. "Agro kojarzy mi się z rolnictwem. Z jednej strony chciałabym zaryzykować" - rozmyślała na głos. Uczestniczka nie miała jednak jeszcze upragnionej sumy gwarantowanej, dlatego postanowiła wykorzystać ostatnie koło ratunkowe i zadzwonić do swojego taty.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Ojciec pani Joanny wskazał na odpowiedź D, jednak pod koniec rozmowy zaczął się również zastanawiać nad odpowiedzią B. "Trochę namieszał na końcu" - zażartował Hubert Urbański. Ostatecznie uczestniczka postanowiła posłuchać swojej intuicji, a także pokierować się tym, co w pierwszej kolejności powiedział jej tata. Wybrała odpowiedź D - męskie imię oznaczające rolnika. Na szczęście była to poprawna droga dedukcji. Pani Joanna z uśmiechem przeszła do kolejnego pytania.

"Milionerzy" Te pytania sprawiły uczestnikom prawdziwe trudności

W 669 odcinku Pani Oktawia odpadła zaraz na początku gry. Kobieta walczyła o 1000 zł, ale niestety nie poradziła sobie z następującym pytaniem. "Zapoznany to ktoś, o kim się mówi...". Uczestniczka sądziła, że to ktoś, o kim dowiedziano się z plotek. Tymczasem poprawną odpowiedzią była odpowiedź C - ktoś o kim nie pamięta się należycie. Natomiast w 667. odcinku "Milionerów" wystąpił pan Jakub. Choć mężczyźnie bardzo dobrze szło, to prawdziwy problem przysporzyło mu pytanie o metal. Wykorzystał wszystkie pytania ratunkowe, ale ostatecznie udało mu się wskazać poprawną odpowiedź. Jeśli chcecie sprawdzić się razem z uczestnikami, to możecie to zrobić od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN. Właśnie wtedy emitowane są premierowe odcinki "Milionerów". ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Uczestnicy zagrają o dwa miliony w wielkim finale. Zupełnie nowe zasady