Andrzej Sikorski pojawił się w czwartej edycji "Sanatorium miłości". Szybko zyskał sympatię widzów ze względu na swoją barwną osobowość. Niektórzy zarzucali mu jednak, że aż za bardzo lubi towarzystwo - zbyt wielu - pań. Mimo to nie udało mu się związać z żadną z uczestniczek. Z kolei Ula wzięła udział w piątym sezonie matrymonialnego programu. Szybko zaprzyjaźniła się ze Zdzisławem. Para została nawet przyłapana na czułych pocałunkach i była sobą wyraźnie zauroczona. W finałowym odcinku zapowiadało się, że tych dwoje świata poza sobą nie widzą. Stało się jednak inaczej. Po powrocie do normalnego życia poza kamerami okazało się, że ich relacja nie przetrwała i była tylko letnim zakochaniem. Od tamtego czasu minęło kilka miesięcy, a ostatnio do sieci trafiły czułe zdjęcia Uli z Andrzejem i wygląda na to, że to coś więcej niż przyjaźń.

Zobacz wideo Marta Manowska o ślubach w "Sanatorium miłości". Uczestniczy w życiu kuracjuszy?

"Sanatorium miłości". Ula i Andrzej są razem? Para wyjechała razem na wakacje

Widzowie z pewnością nie spodziewali się takiego połączenia. Ula i Andrzej mogli poznać się na balu zorganizowanym dla uczestników różnych edycji "Sanatorium miłości", na którym wszyscy mieli okazję szaleć razem na parkiecie. Teraz okazało się, że ta dwójka wyraźnie ma się ku sobie. Andrzej opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z Ulą. Wyjechali razem do Hiszpanii. Na kadrach widzimy nie tylko objęcia. Zwracamy uwagę na coś jeszcze. Byli uczestnicy na każdym ujęciu mają wplecione w siebie dłonie, co może sugerować, że są ze sobą blisko i nie są to jedynie przyjacielskie uściski. Czułe zdjęcia Uli i Andrzeja znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

W dobrym towarzystwie urlop jest bardzo przyjemny - podpisał jedno z czułych zdjęć z Ulą Andrzej.

Wieczory w Guardamar są relaksujące - czytamy w innym poście, gdzie para spędza czas w restauracji.

"Sanatorium miłości". Ula i Andrzej już nie kryją się z uczuciami. Fani mocno zaskoczeni

Co na to internauci, którzy śledzili losy obojga na ekranach telewizorów? Niektórzy nie spodziewali się, że tę dwójkę połączy uczucie. Inni zaczęli kibicować nowemu związkowi. "Jak to, straciła swojego przyjaciela z "Sanatorium miłości"? Taka była zakochana...", "Pasujecie do siebie", "Wreszcie!" - czytamy w komentarzach na profilu Andrzeja. Choć para wprost nie potwierdziła, że jest razem, gesty mówią same za siebie. Pasują do siebie?