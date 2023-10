"Sanatorium miłości" to popularne reality show dla seniorów. Program prowadzony przez Martę Manowską pojawia się na antenie TVP 1 od 2019 roku. Przez kilka lat emisji widzowie bardzo zżyli się z formatem i dalej śledzą losy uczestników. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz poznali się w drugiej edycji randkowego show. Para zakochała się w sobie po uszy. Po zakończeniu emisji kontynuowali relację. Niedawno zdecydowali się sformalizować związek. Na uroczystości nie zabrakło osób związanych z produkcją. Kilka miesięcy po zawarciu małżeństwa udzielili wywiadu. Jak im się wiedzie? Gerard nie szczędził pochwał. Innej kobiecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o ślubach w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". To dlatego nie uczestniczy we wszystkich

"Sanatorium miłości". Gerard rozpływa się nad inną kobietą. "Można się w niej zakochać"

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz stanęli na ślubnym kobiercu w sierpniu bieżącego roku. Świeżo upieczeni małżonkowie postanowili uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o tym, jak im się żyje. W trakcie wywiadu z portalem Party.pl senior niespodziewanie rozgadał się o innej kobiecie. Chodziło o prowadzącą show, Martę Manowską.

Mężczyzna wychwalał ją pod niebiosa - Marta dla mnie to jest taka kobieta, taka postać aksamitna, delikatna i można się w niej zakochać. Ona ma też w sobie coś z rodziny śląskiej, takie ciepło rodzinne. Da się lubić. Jesteśmy w dobrych kontaktach z Martą. Była na moich urodzinach. Znalazła też czas, by być na naszym ślubie - opowiadał zachwycony.

"Sanatorium miłości". Nowy sezon jest już nakręcony. Kiedy premiera?

Jakiś czas temu Marta Manowska puściła parę z ust i wygadała się, że szósta edycja uwielbianego przez widzów programu została już nakręcona. W związku z tym nie pozostało nic innego, jak czekać na premierę. Kiedy może nastąpić? Oficjalnej informacji w tej sprawie jeszcze nie podano. Skoro prace na planie uległy już zakończeniu, to może to oznaczać, że nagrany materiał wkrótce trafi do postprodukcji, gdzie będzie montowany. Ten etap może potrwać kilka tygodni. Być może podobnie, jak w poprzednich latach nowe odcinki trafią do emisji wraz z początkiem 2024 roku. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.