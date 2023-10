Córka Laluny z "Królowych życia" w przyszłym roku skończy 20 lat. Laura na początku programu występowała u boku matki, ale to szybko się zmieniło. Mogliśmy podglądać ich barwną, ale zażyłą relację. Córka celebrytki w którymś momencie przestała gościć w show, a dziś na próżno szukać jej w mediach społecznościowych i nowym programie "Diabelnie boskie". Zobaczcie, jak wyglądała na ostatnich zdjęciach upublicznionych przez "królową życia".

"Diabelnie boskie". Córka Laluny nie pojawia się już przed kamerą. Dlaczego?

Córka Laluny już od ponad trzech lat nie pojawia się w programach u boku swojej mamy. Zniknęła z "Królowych życia" na długo przed tym, jak show zostało zawieszone. Później, kiedy na antenie TTV pojawił się nowy program z udziałem Laluny - "Diabelnie boskie", także nie pokazuje się na ekranie. Celebrytka twierdzi, że dziewczyna ma inne priorytety w życiu i nie jest zainteresowana sławą. "Laura nie bierze udziału w programie, bo nie ma na to ochoty i ma do tego prawo. Ma inne priorytety w życiu!" - napisała swego czasu Laluna na Instagramie. Choć influencerka rzadko mówi o swojej córce, na początku 2023 roku odsłoniła kulisy przygotowań do przyjęcia urodzinowego z okazji jej 19. urodzin. Gwiazda TTV zadbała o odpowiednie dekoracje i przygotowała mnóstwo srebrnych oraz czerwonych balonów, którymi ozdobiła salę na przyjęcie. Trudno zaprzeczyć, że bohaterka "Królowych życia" ma bardzo dobre relacje z córką.

Córka Laluny sporo wyrosła od czasu "Królowych życia"

Ostatnie zdjęcie Laury, jakie zostało udostępnione przez Lalunę, pochodzi sprzed jej 18. urodzin. Dziewczyna od czasu, kiedy występowała z mamą w "Królowych życia" zmieniła się nie do poznania! Wielu zastanawia się, czy pójdzie w ślady Laluny i zacznie korzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Co zaskakujące, w jednym z odcinków, bohaterka programu wyznała córce, że wolałaby, aby pozostała naturalna. Odpowiedź dziewczynki była rozbrajająca. - Twoja mama może też by wolała, żebyś była naturalna - powiedziała Laura do Laluny.

'Królowe życia'. Laluna świętuje urpdziny córki fot. instagram.com/lala_laluna_official

Tyle bierze Laluna za programy w telewizji

Katarzyna Alexander - znana jako Laluna Unique - to jedna z celebrytek wylansowanych przez stację TTV. Widzowie mogą ją kojarzyć z dwóch bliźniaczych formatów - "Królowe życia" oraz "Diabelnie boskie". W ostatnim czasie zdradziła w rozmowie z Szalonym Reporterem, jaką kwotę jest w stanie zarobić za udział w zaledwie jednym odcinku programu ze swoim udziałem. Porównała ją nawet do "przeciętnej pensji".