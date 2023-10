Teleturniej "Milionerzy" cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowaniem wśród widzów. Ci z zaciekawieniem śledzą dalsze losy uczestników, w trudnej walce o główną wygraną. W 669. odcinku na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadł pan Mikołaj, który interesuje się fizyką i astronomią. Uczestnik bardzo chciał zabłysnąć wiedzą. Niestety, emocje wzięły górę i trudności pojawiły się już przy pierwszym zagadnieniu. Pokonało go pytanie o pierze.

"Milionerzy". Gdzie się przeważnie pierze pierze?

Hubert Urbański odczytał pytanie oraz możliwe opcje. Uczestnik miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. w ptaszarni

B. w piekarni

C. w pralni

D. w "Ptasim radiu" Tuwima

Pan Mikołaj spodziewał się takiego pytania. Gdy tylko je usłyszał, niemal od razu wytrzeszczył oczy ze zdziwienia. "Normalnie bym powiedział, że w pralni, ale to pytanie zaskoczyło mnie i to mocno" - powiedział z zawahaniem w głosie.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Mimo początkowych problemów mężczyzna postanowił się nie poddawać. Już po chwili przeszedł do dogłębnej analizy wszystkich możliwych opcji. Po krótkich rozważaniach stwierdził, że nie jest w stanie samodzielnie wymyślić na to odpowiedzi. Dlatego już przy pierwszym pytaniu zdecydował się sięgnąć po koło ratunkowe. Padło na publiczności. Ci od razu ruszyli do głosowania. Zdecydowana większość zgromadzonych postawiła na odpowiedź C. Pan Mikołaj zastanowił się jeszcze przez moment. Po czym postanowił wybrać typowaną przez nich odpowiedź. Całe szczęście, ponieważ to właśnie ona okazała się prawidłowa. Uczestnik bogatszy o 500 zł. mógł kontynuować grę.

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 668. odcinku "Milionerów" zagrała pani Agata. Uczestniczka napotkała kłopoty przy pytaniu o inwokację z "Pana Tadeusza". Niemal od razu sięgnęła po pomoc publiczności. Ci jak zwykle nie zawiedli. Natomiast w 667. odcinku "Milionerów" wystąpił pan Jakub. Uczestnik z pełnym przekonaniem odpowiadał na pytania. Dobra passa skończyła się, gdy natknął się na pytanie o metal. Zagadnienie zagięło go na tyle, że wykorzystał przy nim wszystkie koła ratunkowe. Nie poszły na marne. Ostatecznie wybrał prawidłową odpowiedź. Z kolei w 666. odcinku "Milionerów" zagościł pan Mikołaj. Mężczyzna szedł jak burza. Zatrzymało go dopiero zagadnienie z geografii. Uczestnik wykonał telefon do przyjaciela. Finalnie strzelił w odpowiedź. Niestety, nie trafił. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki programu są emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.