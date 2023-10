"Hotel Paradise" to jeden z hitowych programów TVN 7. Wieczorami widzowie lgną przed telewizory, by z zaciekawieniem śledzić kolejne poczynania uczestników. Ci w randkowym show mają szansę na poznanie prawdziwej miłości. Dodatkowo format jest kręcony na rajskiej wyspie, co tylko sprzyja warunkom na poznanie potencjalnego kandydata lub kandydatki. Mimo to w programie nie brakuje kontrowersji, a widzowie z pewnością nie mogą narzekać na nudę. Niedawno rozpoczęła się nowa edycja formatu. Bohaterowie siódmej odsłony show dopiero się poznają. Jak się okazało, niektórzy mogą kojarzyć Pawła Babiucha z innej produkcji.

"Hotel Paradise". Paweł wystąpił wcześniej w innym show. Skąd można go kojarzyć?

Paweł Babiuch ma 31 lat i pochodzi z Warszawy. Do programu dołączył już w trakcie trwania nowej edycji. Niestety, uczestnik początkowo odpadł po jednym z Rajskich Rozdań. Na szczęście został przywrócony. Obecnie nadal szuka idealnej partnerki w kolumbijskiej willi.

Mało kto wie, że mężczyzna zaliczył już debiut telewizyjny. Paweł spróbował swoich sił w programie "Celebs go dating Polska". Na antenie Polsatu pojawiło się kilka znanych osobistości, które szukały prawdziwej miłości. Babiuch miał okazję na randkę z Sylwią Madeńską, uczestniczką pierwszej edycji innego miłosnego show, "Love Island". Jak można wywnioskować, parze się nie poszczęściło. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Kilka słów o Pawle. Czego oczekuje po programie?

Paweł jest dość charyzmatycznym uczestnikiem i lubi zwracać na siebie uwagę. W wizytówce, która została opublikowana na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych programu przyznał, że nie zależy mu na wygranej. Mężczyzna ma jasno sprecyzowany cel. Pragnie poznać partnerkę, która totalnie skradnie jego serce, i z którą będzie chciał iść przez życie. Czy uda mu się to osiągnąć? O tym przekonamy się już niebawem. Premierowe odcinki "Hotelu Paradise" są emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.00 na antenie TVN 7. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Co uczestnicy show robią po programie? Sprawdzamy!