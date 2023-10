Po wakacyjnej przerwie "M jak miłość" powróciło na anteny i raczy fanów nowymi perypetiami sagi rodu Mostowiaków. Bez wątpienia jednym z głównych i najbardziej emocjonujących wątków serialu jest rozpad małżeństwa Chodakowskich. Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) przez lata uchodzili za najbardziej lubianą parę. W pewnym momencie nad ich relacją zawisły jednak ciemne chmury. Iza ze względu na pracę wyjechała z Warszawy, a Marcin został z dziećmi. Kobieta zaniedbywała rodzinę i wdała się w romans z Radkiem (Philippe Tłokiński). To przeważyło szalę goryczy. Odeszła od męża i złożyła pozew o rozwód. Marcin mocno przeżywał rozstanie. Oberwało się również dzieciom. W 1752. odcinku ich małżeństwo zakończy się na dobre.

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski rozstał się z Kalską. Jak potoczy się ich wątek w "M jak miłość"?

"M jak miłość". Iza pogrąży Marcina w sądzie? Złoży szokujące zeznania

Według doniesień portalu światseriali.interia.pl., 1752. odcinku serialu widzowie z napięciem będą śledzić przebieg rozwodu Izy i Marcina. Ten odbędzie się w nerwowej atmosferze. Początkowo wydawać by się mogło, że Chodakowscy rozwiodą się pokojowo. Prawnicy już jakiś czas temu dopięli wszystko na ostatni guzik i uzgodnili kwestię opieki nad dziećmi. Wyglądało na to, że sprawa obejdzie się bez batalii sądowej i publicznego prania brudów. Jednak zeznania Izy doprowadzą do tego, że Marcin poczuje się zaatakowany przez niewierną żonę.

Jako pierwsza odpowiadać przed sądem będzie Iza. To ona opowie o okolicznościach rozpadu małżeństwa. Złoży szokujące zeznania o tym, jak przestała kochać Marcina i nie piśnie ani słówka na temat romansu z Radkiem. "Zaczęło się od małych nieporozumień, różnicy zdań. Potem, ze względu na pracę, zamieszkałam w innym mieście i te wszystkie różnice się nasiliły. Oboje zaczęliśmy się z mężem od siebie oddalać, straciliśmy do siebie zaufanie" - powie Iza przed sądem. Jej wywód przerwie tylko jedno pytanie sądu. "Czy pani uczucie do męża całkowicie wygasło?". "Tak" - odpowie zdecydowanie. Jeszcze w tym samym odcinku zostanie ogłoszony rozwód, a byli już małżonkowie rozejdą się każdy w swoją stronę. Marcin po oficjalnym rozstaniu z żoną spędzi wieczór w towarzystwie Kamy (Michalina Sosna). Być może między tą dwójką nawiąże się jeszcze jakieś uczucie.

"M jak miłość". Dzieci Izy i Marcina będą się buntować. Nie zaakceptują Radka

Przypominamy, że Szymek (Stanisław Szczypiński) i Maja (Laura Jankowska) od początku nie darzą nowego partnera matki zaufaniem i sympatią. Wręcz przeciwnie. Obwiniają go za rozpad małżeństwa rodziców i nie chcą z nim nawiązywać dobrych relacji. Iza już wielokrotnie prosiła Marcina, by spróbował ich przekonać do Radka. Ten zawsze się zgadzał, jednak próby nie przynosiły oczekiwanego efektu. Jak podaje portal światseriali.interia.pl., w najnowszych odcinkach będzie podobnie. Czy Iza ułoży sobie życie u boku Radka mimo braku akceptacji dzieci? O tym przekonamy się już niebawem. Jesteście fanami serialu? Premierowe odcinki są emitowane w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP 2.