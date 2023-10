W dziewiątym sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trwają podróże poślubne par. Magda i Krzysztof bardzo się do siebie zbliżyli. Uczestniczka podkreśliła, że eksperyment już się udał. Cała reszta w rękach jej i Krzysztofa i ich wspólnej pracy nad dobrą komunikacją w relacji. W przedpremierowym szóstym odcinku, który wyemitowano na platformie streamingowej Player, uczestniczka wyraziła jednak pewne obawy. Przestraszyła się, że entuzjazm Krzysztofa może być związany z chwilową euforią i kiedy ta opadnie, jej partner szybko się nią znudzi. Przestraszona Magda uroniła nawet łzę. W relacji Kornelii i Marka także wszystko układa się dobrze, chociaż pojawił się pierwszy moment lekkiego spięcia. Marek postanowił poruszyć z żoną temat powiększania rodziny, bezpłodności i ewentualnej adopcji. Nie dało się ukryć, że uczestniczka nie była jeszcze gotowa na omawianie tak poważnych kwestii na tym etapie związku i szybko go zbyła. Największe emocje wśród widzów budzi relacja Kingi i Marcina. Widzowie show porównali Kingę do jednej z uczestniczek poprzednich sezonów i skrytykowali jej zachowanie.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie byli przekonani, że te pary przetrwają program

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga w ogniu krytyki widzów. "Fatalnie się zachowuje"

Decyzje ekspertek w przypadku małżeństwa Kingi i Marcina budzą wśród widzów największe wątpliwości. Już podczas ślubnej ceremonii źle się zaczęło. Kiedy uczestnik zobaczył dobraną mu w eksperymencie partnerkę, nie ukrywał, że zupełnie nie jest w jego typie. Przez całe wesele starał się ukryć rozczarowanie, ale niepokojące sygnały zauważył nawet jego przyjaciel. W podróży poślubnej między parą zaczęły się pierwsze spięcia. Kinga wymagała od partnera, aby to on cały czas przejmował inicjatywę. "No to, Marcin. Jesteś facetem, zadecyduj coś. Ja nie chcę cały wyjazd decydować. Potrzebuję jakichś konkretów od ciebie, co ty chcesz robić" - mówiła stanowczo Kinga. Co na to uczestnik? Poczuł się wyraźnie przyparty do muru. "Nie jest powiedziane, że mężczyzna musi mieć tę rolę, żeby organizować cokolwiek, tak? To jest taki stereotyp, bo nie każdy jest dobrym organizatorem. To nie zależy od płci, tylko od charakteru człowieka. Takie naciski nie prowadzą do niczego dobrego" - tłumaczył się później przed kamerą.

W trakcie kolejnych dni wyjazdu wyraźnie dało się odczuć sfrustrowanie Kingi i napięcie między małżonkami. Co na to widzowie? Najpierw krytykowali Marcina, za to, że od razu "skreślił" żonę, bo nie przypadła mu do gustu ze względu na aparycję. Co ciekawe, teraz nastąpił całkowity zwrot i to Kinga jest w ogniu krytyki. Widzowie porównali jej zachowanie do Igi, jednej z uczestników poprzednich sezonów show. "Kinga kojarzy mi się z Igą z poprzednich edycji", "Kinga mnie zawiodła, bo bardzo jej kibicowałam na początku. Ja mam nadzieję, że to jest tylko takie granie pod kamery i żeby pokazać, jaka ona jest niezależna, silna i świetna, a tak naprawdę jest inna. Tak to odbieram. Czekam na moment, kiedy będą mogli być sami, bez kamer", "Kinga bardzo ciężka kobieta, myślałam, że będzie fajna i sympatyczna, a jest agresorem i zbyt dominuje. Przytłoczyła swojego męża… Marcin jest bardzo cierpliwy i mimo tego, że ona od początku mu się nie spodobała, próbował dać szansę!", "Kinga fatalnie się zachowuje i już od pierwszych momentów nowego odcinka można się nią zmęczyć" - czytamy w komentarzach widzów na oficjalnym profilu programu na Instagramie. Co sądzicie o zachowaniu Kingi?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie oceniają pozostałe pary w programie

Co o pozostałych małżeństwach "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sądzą widzowie show? Magda i Krzysztof są odbierani bardzo pozytywnie. "Krzychu i Magda to myślę, ma sens i aprobata Magdy trochę dała wiatru w żagle Krzyśkowi", "Magda i Krzysiek dla mnie, póki co, numer jeden. Ona pragnie ciepłego, zwykłego człowieka, on nie ma dużych wymagań. Mam nadzieję, że im się uda" - ocenili widzowie. Jakie opinie pojawiły się w sieci na temat Kornelii i Marka? "Kornelia i Marek są najlepszą parą. Uśmiałam się wtedy, kiedy obijał cudze samochody", "Czy mi się wydaje, czy Marek się odpali. On taki w porządku niby, ale mam wrażenie, że tam będą cyrki" - czytamy w komentarzach. A wy jak oceniacie dopasowanie pozostałych par?