Jakiś czas temu na antenie Polsatu rozpoczął się 19. sezon programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W muzycznym show nie brakuje jednak kontrowersji. Za nami kolejny odcinek, w którym uczestnicy zaprezentowali umiejętności wokalne, wcielając się w znane postaci muzyczne. Występy są oceniane przez Pawła Domagałę, Małgorzatę Walewską i Roberta Janowskiego. Nie da się ukryć, że wielu fanów ma już swoich ulubieńców. Ostatni odcinek zwyciężyła Pola Gonciarz. To ona całkowicie skradła serca jury. Co na to widzowie? Wyciągają chusteczki i ocierają łzy.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Pola Gonciarz dała czadu jako Sinead O’Connor

Jako siódma na scenie pojawiła się Pola Gonciarz. Aktorka miała możliwość zmierzenia się z wyjątkowym utworem Sinead O’Connor o nazwie "Nothing Compares 2U". By wydobyć z siebie prawdziwe emocje, gwiazda skoczyła nawet na bungee. Wygląda na to, że się opłacało. Tuż po występie publiczność zasypała ją owacjami na stojąco. "Wzruszyłaś mnie, za co dziękuję serdecznie, bo ta piosenka jest jednym wielkim łkaniem wewnętrznym. I ty to zrobiłaś. Rzuciłaś się na bungee i dzięki ci za to, że się odważyłaś. Według mnie, to był kompletny występ na miarę finału" - powiedział zachwycony Janowski.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Pola Gonciarz jako Sinead O’Connor. Internauci płaczą jak bobry

Opisywany fragment został opublikowany na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych show. "Wiemy, że skradła wasze serducha, dlatego posłuchajcie raz jeszcze zwycięskiego występu Poli Gonciarz jako Sinead O’Connor w całości! Dziękujemy za dziś!" - napisano. Internauci nie czekali zbyt długo. Niemal od razu chwycili za telefony komórkowe i ruszyli do komentowania. Byli jednogłośni i zasypali aktorkę mnóstwem komplementów. "Stworzyłaś coś magicznego i pełnego emocji. Inny wymiar twórczości", "Mam łzy w oczach, to moment kiedy łzy same płyną! Niesamowite wykonanie. Pola Gonciarz oddała hołd tej cudownej wokalistce. Gratulacje!", "Piękno to było! Wzruszające naprawdę", "Zasłużona wygrana. Pełny profesjonalizm", "Popłakałam się. Najlepszy występ tego odcinka". A wy jak oceniacie ten występ? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.