Długo wyczekiwany finał ósmej edycji "Love Island" zbliża się wielkimi krokami. Jedno jest pewne. Na brak nudy i niespodziewanych zwrotów akcji widzowie narzekać nie mogą. Ostatnio pomiędzy uczestnikami dochodzi do coraz częstszych spięć i kłótni. W jednej z nich udział wzięła Karolina i Bartek. Widzowie nie mogli przejść wobec tej sprawy obojętnie. Nie zostawili na uczestniczce suchej nitki. Uznają ją za nieszczerą i mają dość nieustannych matactw z jej strony.

Zobacz wideo Doda stanowczo o "Love Island"

"Love Island". Karolina nagadała Bartkowi i zaczęła się drama

W jednym z odcinków na Wyspie Miłości zrobiło się naprawdę gorąco. Wówczas na olbrzymim telebimie wyświetlone zostały momenty obrazujące poczynania uczestników w trakcie Casa Amor. Na filmie widać było, jak wszyscy doskonale się bawią i flirtują między sobą.

W pewnym momencie w trakcie oglądania seansu, Karolina z uśmiechem na twarzy wypaliła, że Bartek, który tworzy parę z Jaqueline zaproponował jej noc w kryjówce. Zdziwiony koszykarz wytrzeszczył oczy. Stanowczo stwierdził, że taka sytuacja nie miała miejsca i odpierał zarzuty. Ostra wymiana zdań miała miejsce w towarzystwie pozostałych mieszkańców willi, w tym obecnej partnerki Bartka. Mimo to Karolina nieustannie szła w zaparte i próbowała udowodnić, że ma rację.

"Love Island". Widzowie stają po jednej ze stron. Zarzucają produkcji manipulację

Opisywany fragment został opublikowany na oficjalnych mediach społecznościowych programu. "Kto kogo źle zrozumiał?" - napisano. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i zabrali głos. Zdecydowana większość z nich wzięła w obronę bruneta. Ponadto dziwili się, że produkcja nie zdecydowała się sprostować sprawy i nie pokazała, jak cała sytuacja wyglądała naprawdę. "Dlaczego nie pokazaliście tej rozmowy nad basenem? Czysta manipulacja! To Karolina proponowała, a Bartek kategorycznie odmówił", "Co tu się odwala. Jak ona kłamie! Dlaczego nie pokazaliście, jak było naprawdę? Dlaczego nie pokazaliście, że to ona mu proponowała?" - grzmieli w komentarzach. "Fałszywość Karoliny normalnie mnie odrzuca" - dodała kolejna internautka. "Zachowanie Karoliny to jest jakaś porażka" - stwierdziła następna. A wy co o tym sądzicie?