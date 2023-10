"Sanatorium miłości" to popularne reality show dla seniorów. Program prowadzony przez Martę Manowską pojawia się na antenie TVP 1 od 2019 roku. Przez kilka lat emisji widzowie bardzo zżyli się z formatem i polubili uczestników. Randkowe show doczekało się już pięciu edycji. Najwierniejsi fani nieustannie zastanawiają się, co z kolejną. Mamy dla nich dobre wieści.

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o ślubach w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". To dlatego nie na każdej uroczystości może się pojawić

"Sanatorium miłości". Szósty sezon jest już nagrany. Marta Manowska puściła parę z ust

Najnowsza edycja "Sanatorium miłości" była kręcona w innym miejscu. Tym razem kuracjusze i ekipa produkcyjna zawitali do Krynicy-Zdroju. Jakiś czas temu władze miasta poinformowały o zawarciu umowy z Telewizją Polską, dzięki której malownicza miejscowość będzie mogła zyskać na popularności i zainteresowaniu wśród turystów. - Była u nas ekipa telewizyjna, obejrzała wszystkie atrakcje i na tyle im się spodobało, że umowa została zawarta. Krynica mocno stoi turystycznie i sanatoryjnie, wizerunkowo i estetycznie także to wszystko było brane pod uwagę - powiedział burmistrz miasta Piotr Rybka w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Jak się okazuje, wszystkie materiały z udziałem seniorów zostały już nakręcone. Marta Manowska za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniła nagranie jednej z osób pracującej przy produkcji. "Sanatorium miłości nagrane! Pozostawiam wspomnienia. Ten miesiąc był wielkim prezentem. Dziękuję, Marta za wszystkie emocje" - napisano.

"Sanatorium miłości". Kiedy premiera najnowszej edycji?

Pod opublikowanym postem pojawiło się mnóstwo reakcji. Internauci z niecierpliwością wyczekują daty premiery. Skoro prace na planie zostały już zakończone, może to oznaczać tylko jedno. Nagrany materiał wkrótce trafi do postprodukcji, gdzie będzie montowany. Ten etap prac może potrwać przez kilka tygodni. Mimo to fani "Sanatorium miłości" będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Oficjalnie nie podano jeszcze daty premiery szóstej edycji programu. Być może tak jak w poprzednich latach nowe odcinki trafią do emisji w styczniu 2024 roku.