Artur z "Rolnik szuka żony" zakochany? "Tąpnęło mną". Na jej widok się zaczerwienił

Dziesiąta seria uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" wystartowała pełną parą. Z tygodnia na tydzień wydarzenia nabierają coraz większego tempa. Uczestnicy wybrali już trójkę szczęśliwych wybrańców, których zaprosili na swoje gospodarstwa. W trzecim odcinku mieli okazję poznać się trochę lepiej. Co wydarzy się w najnowszym? Do sieci właśnie trafił zwiastun czwartego epizodu. Oj, będzie się działo. Artur po przyjeździe jednej z pań, cały się zaczerwieni. Czy miłość jest dla niego na wyciągnięcie ręki?

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o ślubach w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". To dlatego nie uczestniczy we wszystkich

"Rolnik szuka żony". Jest zwiastun nowego odcinka. W Artura trafi strzała Amora

Nie da się ukryć, że gwiazdą jubileuszowej edycji bez wątpienia jest Artur. Przystojny rolnik otrzymał nie kilka listów, a cały wór po brzegi załadowany kopertami, w którym znajdowały się również prezenty od potencjalnych kandydatek. Dla niego wybór jedynie trzech zainteresowanych nim kobiet z pewnością nie należał do najłatwiejszych.

W mediach społecznościowych programu został opublikowany zwiastun najnowszego odcinka. Już niebawem szczęśliwi wybrańcy zawitają na gospodarstwach i będą stawili czoła różnorodnym wyzwaniom. Artur na widok jednej z kandydatek natychmiast się rozpromienił. "Tąpnęło mnie troszkę" - wyzna z uśmiechem na twarzy.

Udostępniony materiał wzbudził niemałe emocje w sieci. Fani programu w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Wielu z nich zastanawia się, kogo na myśli mógł mieć Artur. Większość z nich twierdzi, że te słowa mogły paść pod adresem Aleksandry, która przyjedzie do niego w długiej zielonej sukni. "Do kogo on to mówi?" - zapytał jeden z internautów. "To Aleksandra" - odpowiedział kolejny. Pozostali natomiast twierdzą, że przy Blance rolnik na pewno nie będzie się nudzić. "Super dziewczyna!", "Blanka jest taka szczera i bezpośrednia" - pisali w komentarzach. Myślicie, że Arturowi uda się odnaleźć miłość w programie? O tym przekonamy się już niebawem.

