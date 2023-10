Za nami kolejny odcinek "Milionerów". W 665. odsłonie programu grę kontynuowała pani Katarzyna. Uczestniczkę wspierał tata, córka oraz syn. W poprzednim odcinku bohaterka wygrała już sumę gwarantowaną 1000 złotych. Nie wykorzystała również żadnego z kół ratunkowych. Z pewnością siebie zabrała się za dalszą grę. Jak poradziła sobie z kolejnymi kategoriami? Zobaczcie sami!

"Milionerzy". To pytanie nie należało do najłatwiejszych

Kolejne dwa pytania nie sprawiły uczestniczce żadnych problemów. Bez głębszego zastanowienia pani Katarzyna udzieliła poprawnych odpowiedzi na każde z nich. Następnie stanęła przed pytaniem za dziesięć tysięcy złotych. Brzmiało: "Co ma żagielek, łódeczkę i skrzydełka?". Dla uczestniczki przygotowano cztery możliwe opcje:

A. piórko wróbla

B. kwiat groszku

C. litera omega

D. kopuła wulkaniczna

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie

Uczestniczka nie ukrywała, że nie zna poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Początkowo stwierdziła, że dane opcje nie kojarzą jej się z niczym. Po krótkim namyśle zdecydowała się zaznaczyć odpowiedź C. litera omega. Pani Katarzyna zrezygnowała z użycia któregoś z kół ratunkowych. Oczekując na poprawną odpowiedź, Hubert Urbański zapytał dzieci uczestniczki, co by zaznaczyły. Zgodnie odpowiedziały, że ich zdaniem bohaterka powinna wybrać "kwiat groszku". Po chwili pani Katarzyna usłyszała werdykt. Jej pociechy miały rację. Okazało się, że wariant C. był błędną odpowiedzią. Poprawną była możliwość B. Pani Katarzyna musiała opuścić studio "Milionerów" z wygraną o wysokości 1000 złotych.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

