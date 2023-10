Plotki, intrygi i niedomówienia to chleb powszedni w "Hotelu Paradise". Zawiłości miłosne na rajskiej wyspie od lat przyciągają mnóstwo widzów przed telewizory. Ostatnio na profilach programu szczególnie głośno jest o jednym uczestniku, który jest bratem wysoko postawionego pracownika grupy TVN. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Od tej pory wokół Rocha kręci się spirala kontrowersji. Do całej sytuacji odniosła się Łucja, która po ciężkich chwilach spędzonych w hotelu padła ofiarą intrygi i musiała pożegnać się z programem. Palce w tym wszystkim maczał oczywiście... Roch.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island". Co sądzi o konkurencji?

Łucja odpowiada fanom. Wiedziała o powiązaniach Rocha?

W ostatniej sesji Q&A na Instagramie Łucja odpowiedziała na pytania fanów. Jeden z nich chciał się dowiedzieć, czy uczestnicy wiedzieli o tym, że Roch ma brata w TVN. "Nie mieliśmy o tym pojęcia" - wyjaśniła krótko. Dziewczyna otworzyła się także na temat odpadnięcia z "Hotelu Paradise". "Roch oczywiście nastawił przeciwko mnie Pawła, wręcz sam o tym mówi. Sytuacja mogła być rozwiązana na wiele różnych sposobów, ale została rozwiązana tak, żebym odpadła z programu" - wyznała. Więcej wyjątkowych ujęć z "Hotelu Paradise" znajdziesz w galerii na górze strony.

Brat Rocha staje w jego obronie. Rozwiał wszelkie wątpliwości

Sytuację z podejrzeniami o pokrewieństwo dosyć szybko skomentował Rafał Krzyżański. Mężczyzna potwierdził krążące w internecie plotki. "To prawda i przykro mi z tego powodu, że emocje obcych ludzi są tak mocne, że publicznie obrażają w taki sposób kogoś, kogo oglądają niecałą godzinę dziennie w telewizji. Ciekawe jak można sobie wyrobić zdanie o ludziach widząc zmontowane 50 minut z jego dnia. A żeby wypowiadać to zdanie publicznie, to trzeba być do tego odważnym, bardzo. Wspieram Rocha!" - napisał. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Produkcja reaguje na pretensje widzów. Dolali oliwy do ognia. "To wasza wina"