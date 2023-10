Kinga i Marcin to małżeństwo w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", które powoduje największe emocje wśród widzów. Fani eksperymentu nie wróżą im wspólnej przyszłości. Zaczęło się od samej ślubnej ceremonii, na której uczestnik nie ukrywał, że żona nie jest w jego typie. Na weselu nie było lepiej. Nastrój Marcina zaniepokoił nawet jego przyjaciela. Para w kolejnym odcinku show wybrała się w podróż poślubną na Maltę i już doszło między nimi do starcia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka ocenia zachowanie Kingi i Marcina. W podróży poślubnej doszło między nimi do pierwszego spięcia

W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Kinga i Marcin wybrali się w podróż poślubną na Maltę. Drugiego dnia wycieczki Kinga naciskała "farmaceutę", jak przekornie zaczęła nazywać męża, aby to on zdecydował, co będą robić. "No to, Marcin. Jesteś facetem, zadecyduj coś. Ja nie chcę cały wyjazd decydować. Potrzebuję jakichś konkretów od ciebie, co ty chcesz robić" - oświadczyła. Marcin wyraźnie poczuł się przyparty do muru, co nie było dla niego komfortowe. "Nie jest powiedziane, że mężczyzna musi mieć tę rolę, żeby organizować cokolwiek, tak? To jest taki stereotyp, bo nie każdy jest dobrym organizatorem. To nie zależy od płci, tylko od charakteru człowieka. Takie naciski nie prowadzą do niczego dobrego" - wyznał później przed kamerami. Widzowie serii wyraźnie podkreślają, że para została źle dopasowana. "Tutaj zupełnie brak chemii i duże niedopasowanie charakterów. Chłopak zdecydowanie spokojny, mało stanowczy i delikatny, a dziewczyna bardzo dominująca i taka wręcz osaczająca" - czytamy w komentarzach na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Co o zachowaniu Kingi sądzi ekspertka z programu, Zuzanna Butryn? "Kinga chciałaby mieć załatwioną sprawę tu i teraz. Marcin tu i teraz ma podjąć decyzję, to jest jej życzenie, roszczenie, oczekiwanie. Marcin, w którym taki komunikat wywołuje emocje, jako osoba, która ma problem z nazywaniem tych emocji, zaczyna się wycofywać. W ten sposób wchodzą w konflikt między sobą" - stwierdziła psycholożka. W rozmowie z serwisem Party.pl ekspertka podkreśliła, że na początku związku najważniejsza jest komunikacja. "Na początku relacji zazwyczaj potrzebujemy czasu na "dotarcie się" i poznanie swoich zachowań, reakcji. W praktyce oznacza to, że dopiero uczymy się reagować na zachowania drugiej osoby. To, co w tym czasie jest ważne, to rozmowa o tym, czego potrzebujemy w danym momencie" - powiedziała. Jak Zuzanna Butryn ocenia związek Kingi i Marcina? Ekspertka w przeciwieństwie do widzów nie przekreśla ich szans na udane małżeństwo.

Każda relacja ma inną dynamikę - jedna para będzie już od początku okazywała sobie czułości, inna będzie potrzebowała dłuższego czasu, żeby złapać się za rękę, czy wykonać w stronę drugiej osoby jakiś fizyczny gest. Ile związków, tyle początków. Nie ma uniwersalnej zasady, która powie nam, że związek ma zacząć się wedle schematu - podkreśliła eksperka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek nadal są parą? Fani mają dowody

