Ósma edycja "Love Island" zdążyła się już na dobre rozkręcić. Od premiery najnowszego sezonu minęło trochę czasu. Widzowie zżyli się z uczestnikami, mają nawet pewnych faworytów wśród par. Mimo to mieszkańcy Wyspy Miłości dbają o to, by cały czas coś się działo. Trzeba przyznać, że ostatnio emocje niemal sięgnęły zenitu. Wszystko za sprawą Ani i Przemka. Między tą dwójką od razu coś zawisło w powietrzu. Mężczyzna ewidentnie zainteresował się 28-latką. Niedawno doszło między nimi do ciekawej dyskusji na temat czytelnictwa. Teraz pójdą o krok dalej.

"Love Island". Gorąca dyskusja Przemka i Ani. Nie przebierali w słowach

Przemek pojawił się jako nowy uczestnik w Casa Amor. Był przekonany o tym, że wpadł w oko Ani. "To, że jestem od niej młodszy, nie miało w sumie żadnego znaczenia, bo zrobiłem na niej wrażenie samym sobą. Mam chyba inteligencję jakąś tam w sobie" - opowiadał pewny siebie. Wygląda na to, że w najnowszym odcinku spotkają go kłopoty w raju.

Jak wynika z zapowiedzi, między tą dwójką dojdzie do ostrej wymiany zdań. Wieczorem usiądą przy stole i zaczną poważną rozmowę na temat wspólnej przyszłości, a raczej jej braku. "Wiem, że takie zachowanie, jakie ty masz w sobie, ja unikam szerokim łukiem" - rzuci Przemek. "No okej" - odpowie Ania, przewracając oczami. "Bo przeżyłem to jednak wiele razy, więc sorry, ale jednak totalnie wiem, że tego nie chce" - zacznie się tłumaczyć. "Nigdy nie miałeś koleżanki na seks?" - zapyta z niedowierzaniem? "Miałem" - odpowie. "No chyba nie, bo nie wiesz, jak to działa. Ja się tak z chłopakami bawię, z Albertem też, odkąd się pogodziliśmy i nie mam z tym problemu" - oświadczy. "Okej. Super, że się pogodziliście. Świetnie! Ja spałem z ponad 20 kobietami i jakby miałem różne relacje i wiem, że z ciebie partnerki albo żony nie będzie" - powie stanowczo. "No nie" - stwierdzi Ania. "Fajnie, dziękuję" - odpowie Przemek, po czym wstanie i zostawi ją samą. Ta nie będzie wyglądała na zbyt przejętą.

"Love Island". Internauci komentują zachowanie uczestników. Stanęli murem za jedną stroną

Opisywany fragment został opublikowany również w mediach społecznościowych programu. Internauci nie mogli przejść wobec tego obojętnie. Niemal od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Dość krytycznym okiem spojrzeli na zachowanie Ani. Nie pozostawili na niej suchej nitki. "Chyba czas najwyższy walizki spakować, ona się nie nadaje do niczego", "Po co ta dziewczyna tam przyszła?" - grzmieli. Z kolei Przemek może cieszyć się sporą aprobatą. "Dziewczyna pomyliła programy. (...) Za to chłopak super, że tak szybko przejrzał na oczy", "Przemek jest bardzo dojrzałym człowiekiem", "Mądry mężczyzna" - pisali. Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?